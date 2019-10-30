Боевики все чаще недовольны зарплатой и условиями "службы" – Минобороны

В отдельных подразделениях противника значительная часть наемников не желает продлевать контракты, увеличивается количество случаев дезертирства и уклонения от "службы" путем самокалечения.

Среди боевиков на Донбассе растет недовольство условиями "службы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

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По его словам, командование российских оккупационных войск продолжает активные мероприятия по укомплектованию личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

В частности, по данным разведки, среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводится агитационная работа с призывами вступления в ряды российских оккупационных войск, обещаниями высокого денежного вознаграждения и содействия во внеочередном получении российских паспортов.

"Вместе с тем в соединениях и частях оккупационных войск распространяется недовольство личного состава условиями "службы". В отдельных подразделениях противника значительная часть наемников не желает продлевать контракты, увеличивается количество случаев дезертирства и уклонения от "службы" путем самокалечения", - рассказал Гуцуляк.

Он также отметил, что с целью ужесточения контроля за личным составом и недопущения случаев самовольного оставления воинских частей российское командование изымает у "военнослужащих" личные документы, в том числе уже полученные ими российские паспорта.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины задержали боевика самопровозглашенной «ДНР» на подконтрольной территории Луганщины. Мужчина скрывался в Украине после того, как сбежал из «республики».