Популярная сеть ресторанов в РФ отказалась признавать Крым частью России (фото)

Из-за карты в магазине Сушишоп в России разгорелся целый скандал.

В одном из ресторанов в Санкт-Петербурге повесили карту, на которой оккупированный Россией Крым заштрихован. Это может свидетельствовать о том, что сеть ресторанов отказывается признавать Крым частью России.

Соответствующие фотографии опубликовал так называемый блогер Андрей Селезнев в Facebook.

"Вот вам типичный пример дискриминации Крыма в российских торговых сетях. Зато сколько гордости, что в Беларусь зашли, в Казахстан зашли, в Азербайджан тоже… Что это за штриховка такая странная? Не с украинских ли карт часом взято. Карта висит у них при входе. Магазин Сушишоп на углу улицы Варшавской и Ленинского проспекта. Питер. Да, еще. На их сайте Крым вообще отсутствует на карте РФ", – написал Селезнев в комментарии к фото.