СБУ задержала боевика, который "разочаровался" в "ДНР" и скрывался в Украине (фото)
Служба безопасности Украины задержали боевика самопровозглашенной «ДНР» на подконтрольной территории Луганщины. Мужчина скрывался в Украине после того, как сбежал из «республики».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как установили оперативники, летом 2015 года житель Луганска присоединился к террористической группировке «ДНР». После учений на полигоне его причислили к «гаубично-артиллерийскому дивизиону».
Мужчина обстреливал украинских военных и жилые массивы в Счастье. Впрочем, он разочаровался размером денежного содержания и покинул «республику».
Долгое время боевик скрывался от украинского правосудия у родственников в Луганской области.
Контрразведчики спецслужбы установили местонахождение бывшего боевика и задержали его.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Продолжается досудебное следствие.
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