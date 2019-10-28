Власти Киева наградят 10-миллионного пассажира е-билета

10-миллионному пассажиру - владельцу Kyiv Smart Card обещают 100 бесплатных поездок.

Власти Киева решили отметить 10-миллионного пассажира е-билета наградой в виде 100 бесплатных поездок.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Департамент информационно-коммуникационных технологий.

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«В ближайшие дни состоится 10-миллионная поездка, оплаченная в общественном транспорте Киева с помощью Kyiv Smart Card. По этому случаю команда проекта подготовила подарок для пассажира, который совершит эту поездку. Владельца карточки ждет вознаграждение: 100 бесплатных поездок, свитшоты Kyiv Smart City и сюрприз, о котором владелец карточки узнает в день вручения подарков», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года в рамках внедрения системы электронной билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - владельцев «Карточки киевлянина».

В феврале проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card).

4 сентября директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров заявил, что с 1 ноября планируется прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карточек.

22 октября в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА сообщили, что полный переход на единый электронный билет для расчета за проезд в общественном транспорте столицы отложили на следующий год. При этом сообщили, что на тот момент, считая с начала года, пассажиры оплатили проезд с помощью электронной билета 70 миллионов раз, а карточками Kyiv Smart Card пользуются уже 190 тыс. человек.