Абоненты ВОЛЯ смогут увидеть премьеру сериала «ВОЙНА МИРОВ» одновременно со всем миром на телеканале FOX

Каждый вторник в 18:00 на телеканале FOX будут показывать сразу две серии «Войны миров».

29 октября 2019 состоится премьера новой эпической версии сериала «Война миров».

Абоненты компании ВОЛЯ имеют уникальную возможность посмотреть кинопремьеру одновременно с телезрителями всего мира.

Каждый вторник в 18:00 на телеканале FOX будут показывать сразу две серии «Войны миров». В онлайн - кинотеатре FOXNOW серии будут появляться на следующий день после премьеры.

«Война миров» — смелая интерпретация классического романа Герберта Уэллса, где действие сериала перенесено в современную Европу.

Когда астрономы расшифровали сигнал, полученный из другой галактики, это послужило очевидным доказательством наличия в космосе разумной жизни внеземного происхождения. На Земле с замиранием сердца ожидали дальнейших контактов, и они последовали. В течение нескольких дней человечество оказывается буквально стертым с лица Земли в результате вторжения инопланетян. Только отдельные группы людей остаются в живых в зловещем, опустошенном мире.

По мере того, как инопланетяне убивали всех, подающих признаки жизни, выжившие задавали себе вопрос: кто эти атаковавшие Землю пришельцы и почему они так фанатично настроены на уничтожение человечества?

«Война миров» — это история обычных людей, оказавшихся в экстраординарной ситуации. Но они не просто жертвы войны. Скоро мы поймем, что жестокая атака инопланетян совсем не случайна.

В начале текущего года ВОЛЯ совместно с FOX NETWORKS GROUP предложила абонентам компании новый сервис — онлайн - кинотеатр FOXNOW. Благодаря этому сервису они получили возможность смотреть лучшие сериалы от каналов FOX и FOX LIFE в удобном для себя месте и в удобное время. Так украинские зрители почувствовали себя неотъемлемой частью глобальной телевизионной аудитории.

Каталог кинотеатра регулярно пополняется всеми новинками этих каналов. Все новые серии появляются уже на следующий день после премьеры. Также в онлайн - кинотеатре доступны все предыдущие сезоны топовых проектов от каналов FOX и FOX LIFE.

— Прекрасная возможность для наших абонентов еще раз убедиться, что компания ВОЛЯ, благодаря плодотворному сотрудничеству с мировыми лидерами производства телевизионного продукта, предоставляет контент высокого качества. При этом нам удается обеспечивать абонентам компании доступ к премьерам одновременно с их выходом в мировой эфир, — говорит Сандра Крауиня, директор по маркетингу ВОЛЯ.

— Премьеру сериала «Война миров» просто невозможно пропустить по той причине, что ее можно будет посмотреть и после эфира на канале в онлайн-кинотеатре FOXNOW. Даже если кто-то не успеет включить телевизор в нужное время, достаточно просто запустить FOXNOW на ТВ-тюнере Воля либо в мобильном приложении Воля TV и наслаждаться сериалом там, - подчеркивает Родион Принцевский, генеральный менеджер FOX NETWORKS GROUP в Северо-Восточной Европе.

ВОЛЯ - общенациональный украинский телекоммуникационный провайдер, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD и интерактивное телевидение «ВОЛЯ Smart HD», высокоскоростной Интернет, а также облачные решения и услуги крупнейшего в Украине дата-центра. Средиакционеровкомпании PROVIDENCE EQUITY PARTNERS, European Bank of Reconstruction and Development (ЕБРР), GOLDMAN SACHS, UBS AG, SIGMA BLEYSER. ВОЛЯ в партнерстве с каналами Футбол 1 / Футбол 2 получила официальный статус и права транслятора всех матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезонов 2018-2021 годов.

Четвертый год подряд ВОЛЯ признана лучшим провайдером цифровых развлечений года по версии Международного конкурса «Выбор года».