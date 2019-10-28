Прокуратура оспорила размер залога для подозреваемого в хищениях заместителя мэра Днепра

Прокуратура настаивает на определении залога в размере 29 миллионов гривень.

Прокуратурой Днепропетровской области обжаловано решение Дзержинского районного суда города Кривой Рог, которым подозреваемому в хищении 29,5 млн грн при ремонте Центрального моста заместителю председателя Днепровского городского совета Михаилу Лысенко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более чем 600 тыс. грн.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, прокуратура настаивает на определении залога в размере 29 млн грн - именно такой ущерб государству, согласно версии следствия, нанесён действиями подозреваемых во время ремонта Центрального моста в Днепре.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября прокуратура Днепропетровской области объявила о подозрении шести чиновникам Днепровского горсовета, в числе которых Лысенко, и директору предприятия «Маст-Буд» Михаилу Беккеру в хищении 29,5 млн грн во время ремонта Центрального моста в Днепре.

В отношении фигурантов открыто производство по части 5 статьи 191 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

25 октября Дзержинский райсуд Кривого Рога постановил арестовать Лысенко с возможностью внесения свыше 600 тыс. грн залога. Чиновник сразу после заседания суда внес указанную сумму.