Адвокаты Савченко будут настаивать на ее возвращении в СИЗО

Адвокаты украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко настаивают на возвращении их подзащитной в СИЗО из московской больницы, где условия содержания гораздо хуже.

Об этом сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин в Twitter.

«С этого момента, согласовав позицию с подзащитной Надеждой Савченко, мы будем настаивать на возвращении ее обратно, в медико-санитарную часть СИЗО-1», - написал он.

Как сообщалось, вчера, 29 апреля, адвокат Савченко Илья Новиков заявил, что условия ее содержания в московской больнице, куда ее перевели 28 апреля, хуже, чем в СИЗО.

Читайте такжеСавченко будет принимать пищу перед заседаниями суда - адвокат

«Надежда Савченко в спецблоке 20-й городской больницы Москвы, зарешеченные окна на 4 этаже – ее. Условия там похуже, чем в СИЗО. Воздуха и света мало, прогулки и свидания с родными вовсе не предусмотрены, матрас пропитан запахом лежачих больных. В спецблок больницы часто привозят тех, кто умирает, кто уже не может ходить. Надежда пока может. По учетам ФСИН она проходит как склонная к побегу, насилию и суициду. В первый день охранники выводили ее в душ и в туалет в наручниках. Сегодня перестали», – написал Новиков на своей странице в Facebook.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.