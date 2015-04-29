В больнице условия содержания Савченко хуже, чем в СИЗО – адвокат

Об этом сообщил ее адвокат Илья Новиков, пишет Украинская правда.

По его словам, ее палата находится на 4 этаже, окна зарешечены.

"Воздуха и света мало, прогулки и свидания с родными вовсе не предусмотрены, матрас пропитан запахом лежачих больных. В спецблок гражданской больницы часто привозят умирающих, кто уже не может ходить. Надежда пока может", - рассказал Новиков.

"По учетам ФСИН она проходит как склонная к побегу, насилию и суициду. В первый день охранники стремались: в душ и в туалет ее выводили в наручниках. Сегодня перестали", - добавил он.

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"Наша встреча, как и в институте Сербского, проходила в присутствии начальника караула, хотя адвокатам положено обеспечивать встречу наедине. Я не стал качать права, было уже 17:30 и нужно было успеть многое обсудить. Ограничили конспирацию тем, что говорили по-украински", - написал Новиков в Facebook.

"Административная система ФСИНа в этот раз превзошла себя. Хотя Надежда числится в СИЗО-1, конвой в 20-й больнице прикомандирован из СИЗО-6. Поэтому чтобы пройти на встречу, нужно поехать в СИЗО-6 на Шоссейной улице на юго-востоке Москвы, получить письменное разрешение лично от начальника, и уже с ним ехать на Ленскую улицу на северо-востоке. И так каждый раз. У меня это сегодня заняло ровно 5 часов", - добавил адвокат.

"Надежда передает всем привет. Елизавете Глинке она пообещала, что в гражданской больнице начнет есть - вчера и сегодня она принимала пищу, при мне врачи принесли ей пузырек смеси. Она планирует участвовать в суде 6 мая, дальше пока не загадывает", - сообщил он.

Новиков также предложил всем желающим отправлять письма ко дню рождения, который Надежда Савченко отмечает 11 мая. Адрес: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве 107076, ул. Матросская Тишина, д. 18