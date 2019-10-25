Легализация игорного бизнеса: чья ставка сыграет?

17 октября на стайте Верховной Рады появился законопроект о легализации игорного бизнеса. Без текста, и только 23 октября на той же странице наконец-то появился текст.

Кто же так поспешно продвигает законопроект, кому это выгодно и почему текст не предусматривает интересы всех участников рынка? С комментариями выступила Ассоциация операторов игорного и лотерейного бизнеса Украины.

За проектом закона игральные автоматы можно размещать только в отелях от 3 до 4-х звезд, а казино - только в пятизвездочных отелях. Повлияет ли такая легализация на исчезновение игорного бизнеса с улиц? Пропадут ли черные игральные клубы, которые работают без лицензии, не платят деньги государству, но только развивают коррупцию?

Ответ есть у эксперта ассоциации игорного и лотерейного бизнеса, Александра Хацкевича, - «Конечно все эти объекты останутся. Они снимут вывески, переклеят фасады. Вполне вероятно, произойдет ситуация, когда бизнес-среда откатиться к 2009 – 2010 годам, когда люди посещали игорные клубы по звонку. Требования и критерии, которые закладываются в законе - не выполнимые. И как явление, преодолеть распространение нелегального игорного бизнеса согласно этому закону будет невозможно. Давайте посчитаем – в Украине насчитывается около 321 гостиницы, согласно нового закона, разрешено открыть 800 игорных залов по Украине. Естественно, никто специально открывать гостиницы под залы не будет».

Асоциация игорного и лотерейного бизнеса предлагает легализировать всех игороков, которые работают на рынке на равных правах по четким критериям, согласно продуманных механизмов, даже петицию зарегистрировали.

Одна из ключевых задач петиции - защита отечественных операторов и людей, работающих в этой сфере. В Ассоциации уверены, что на рынок нельзя допускать иностранные компании, особенно - из России.

Кроме того, в Ассоциации выступили с рядом других предложений, которые сделали бы новый закон выгодным для всех сторон вопроса. В частности:

- ограничить установку игровых автоматов, неподконтрольных государству. Вместо устаревших автоматов поставить современные системы, такие как VLT, которые позволили бы властям полностью контролировать все процессы и поступления в режиме 24/7.

- городах с населением до 900 тыс. человек разрешить размещение игорных заведений площадью не менее 80 кв. метров, в городах с населением более 900 тыс. человек - площадью не менее 200 кв. метров, это защитит наиболее социально-активные слои населения, которые сейчас работают в этой сфере ,а это более 50 000 человек.

Для того чтобы максимально быстро перевести все нелегальные учреждения в правовое поле и избавиться от «нелегалов», в Украине предлагается предоставить первоочередное право на получение лицензии компаниям, которые уже работают на рынке.

Отмечается важность факта, что все люди, которые уже работают в этой сфере (по подсчетам Ассоциации, это порядка 50 тыс. человек), не потеряли свои места и получили официальное трудоустройство.

В петиции также говорится о приоритетности защиты отечественных производителей. Например - запретить использование оборудования и программного обеспечения, выпускаемого за пределами Украины, по крайней мере, на первые три года.

Кроме того, в Ассоциации операторов игорного и лотерейного бизнеса выразили готовность выступить в качестве экспертов и оказать помощь и содействие властям в этом вопросе.