Изменения в работе коммунального транспорта связаны с проведением 24 октября на НСК «Олимпийский» матча Лиги Европы.

В ночь на 25 октября столичное метро и ряд маршрутов наземного транспорта будут работать на час дольше.

Об этом сообщают пресс-службы КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс».

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Как отмечается, на НСК «Олимпийский» состоится матч Лиги Европы (начало игры в 22:00 24 октября) между командами «Динамо» (Киев) и «Копенгаген» (Дания).

«В ночь с 24.10.2019 на 25.10.2019 работа столичной подземки будет продлена на 1 час. Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход станции «Олимпийская». После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», - сообщает метрополитен.

Обращается внимание, что механизм ограничения применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

В сообщении «Киевпасстранса» отмечается, что по завершении матча Лиги Европы между ФК «Динамо» и ФК «Копенгаген» будет продлена на 1 час работа:

троллейбусов № 3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 42-Д, 50;

трамваев № 1, 8, 28, 33;

автобусов в режиме маршрутного такси № 155, 166, 181, 182, 208, 220, 502, 516, 550.