Украинскому "шпиону" дали в России 7 лет

Адвокат заключенного говорит, что мужчину готовят на обмен заложниками.

Верховный суд России во вторник уменьшил срок незаконно заключенному украинцу Константину Давыденко с 10,5 до 7 лет.

Давыденко обвиняют в якобы шпионаже в пользу Службы безопасности Украины в оккупированном Крыму, в частности – передаче СБУ сведений о новых образцах военной техники РФ.

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«Приговор суда первой инстанции изменить, смягчить наказание Давыденко до 7 лет лишения свободы», – цитирует ТАСС постановление суда.

Заседание по делу украинца проходило в закрытом режиме «из-за наличия материалов с грифом «секретно». О мотивах решения пока неизвестно.

В то же время адвокат украинца Дмитрий Динзе заявил, что подзащитного готовят на обмен заложниками.

«В посольстве Украины в России мне подтвердили, что Давыденко находится в списке на обмен», – сказал он российскому агентству.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы украинского активиста Олега Приходько на временно оккупированном полуострове.