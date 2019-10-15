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Украинскому "шпиону" дали в России 7 лет

13:31, 15 октября 2019
Общество
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Дело Константина Давыденко слушали в закрытом режиме / supcourt.ru

Давыденко обвиняют в якобы шпионаже в пользу Службы безопасности Украины в оккупированном Крыму, в частности – передаче СБУ сведений о новых образцах военной техники РФ.

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«Приговор суда первой инстанции изменить, смягчить наказание Давыденко до 7 лет лишения свободы», – цитирует ТАСС постановление суда.

Заседание по делу украинца проходило в закрытом режиме «из-за наличия материалов с грифом «секретно». О мотивах решения пока неизвестно.

В то же время адвокат украинца Дмитрий Динзе заявил, что подзащитного готовят на обмен заложниками.

«В посольстве Украины в России мне подтвердили, что Давыденко находится в списке на обмен», – сказал он российскому агентству.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы украинского активиста Олега Приходько на временно оккупированном полуострове.

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Теги: #Россия#политзаключенные#оккупированный Крым