Верховный суд отменил решение Киевсовета о запрете на продажу алкоголя ночью

В то же время действующий запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета №1529/5593 от 27 сентября 2018 года.

Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета от 2017 года запретить продажу алкоголя в городе с 23:00 до 10 часов утра.

Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на решение суда в Едином реестре судебных решений.

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Постановление Киевсовета №19/1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции — Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.

Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций. Отметим, что речь идет именно о постановлении №19/1023 от 10 апреля 2017 года.

В то же время действующий запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета №1529/5593 от 27 сентября 2018 года.

Решение о запрете вступило в силу в столице 24 октября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Их ночью больше нельзя купить в магазинах, но можно в кафе, барах, ресторанах и тому подобное.