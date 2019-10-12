В Житомире состоялось вручение барельефов "Икона памяти погибшим за независимость Украины"

Их получили родители и жены военнослужащих, погибших на востоке Украины.

В Житомире в рамках всеукраинской акции сегодня состоялось вручение барельефов "Икона памяти погибшим за независимость Украины" родителям и женам военнослужащих, погибших на востоке Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, в Житомирский гарнизонный дом офицеров, кроме родных погибших, пришли их собратья, представители власти, жители города, военные.

На церемонии вручения прозвучало, что в "Иконах памяти", сделанных руками матерей и жен погибших и волонтеров, увековечили память о 13 героев-воинов житомирян, которые отдали свою жизнь за независимость родной страны". "За каждым из этих имен - постоянная боль в сердцах родных и друзей, почет и пример мужеством для нынешних и последующих поколений", - говорили выступающие.

Также 6 волонтеров получили от власти благодарности за поддержку в реализации этого проекта.

Мероприятие провели в рамках празднования Дня защитника Украины и Дня украинского казачества.

Как сообщал УНИАН, 14 октября, в Украине отмечаются сразу три праздника — Покрова Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

Справка УНИАН. "Икона памяти погибшим за независимость Украины" – проект, инициированный Еленой Карамушкою (Elena Karamushka), итальянским скульптором украинского происхождения, которая в свое время обратилась к волонтерам Василькова с предложением основания мастерской в их городе. Она привезла форму в Украину и научила будущих мастеров всему технологическому процессу. "Икона памяти" - условное название барельефа, которую каждая семья воспринимает по своему: кто как художественное изделие, кто как икону.

Главной целью проекта является увековечение и сохранение памяти погибших Героев Украины. Проект имеет мастерские в трех областях Украины: в городе Васильков Киевской области, в Житомире и Харькове.