В Киеве изменяться маршруты общественного транспорта из-за шествия футбольных фанатов 14 октября

Отдельные маршруты общественного транспорта в этот день будут работать на час дольше.

В Киеве 14 октября возможно приостановление движения ряда троллейбусных и автобусных маршрутов из-за шествия футбольных болельщиков перед началом матча на НСК «Олимпийский» между национальными сборными командами Украины и Португалии.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, на время шествия возможна приостановка движения автобусов №№20, 55, 69 и троллейбусов №№3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15.

После завершения матча, в ночь на 15 октября, на 1 час будет продлена работа маршрутов: троллейбусных - №№3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41,42-Д, 50; трамвайных - №№1, 8, 28, 33; автобусных в режиме маршрутного такси - №№155, 166, 181, 182, 208, 220, 502, 516, 550.

В КГГА напомнили, что 14 октября также продлят работу метро на 1 час и запретят движение транспорта в центре столицы.