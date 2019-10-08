В Киеве с 9 октября маршруты изменят некоторые трамваи и троллейбусы

Временно изменят маршрут троллейбусы № 91н, а также по сокращенному режиму будут работать трамваи № 16, 14.

В Киеве в ближайшие дни произойдут изменения в движении некоторых трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевпастранс».

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Отмечается, что в ночь на 9 октября временно изменят маршрут троллейбусы № 91н в связи с ремонтом контактной сети на б-ре Дружбы Народов.

«Движение троллейбусов будет организовано от ул. Милославская до Дарницкой площади; от ж/д вокзала «Центральный» до ст. м «Лыбедская», - говорится в сообщении.

Также каждую ночь 9, 10, 11 октября по сокращенному режиму будут работать трамваи маршрута № 16. Связано это с ремонтом путей на ул. Добрынинская.

«Последние отправления трамваев по собственному маршруту от Контрактовой площади - в 22:00, 22:25; от ст. м «Героев Днепра» - 22:00, 22:25», сообщает «Киевпастранс».

Кроме того, каждую ночь 9-11 октября по сокращенному режиму будут двигаться трамваи №14

«Последние отправления трамваев по собственному маршруту от Контрактовой площади - в 22:30, 22:45; от просп. Отрадный - в 23:46, 23:54», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, акционерная компания «Укрзализныця» начала обеспечивать регулярные маршруты транзитного поезда Metrans из Китая в Словакию по территории Украины.