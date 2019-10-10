Зеленский о расследовании хищений армии: Скоро увидите результат

Правоохранительные органы начали уголовное производство после журналистского расследования относительно схем масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе, к которым был якобы причастен сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал результаты расследования резонансного дела относительно схемы хищения в «Укроборонпроме»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе пресс-марафона.

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"Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, скоро вы это услышите. Увидите результат, насколько я знаю, и насколько та информация, которая у меня имеется, реальна», - сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором говорилось о том, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками. Они скупали запчасти к военной технике и вооружению у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали стандартам качества, были завышены в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называли другом экс-президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

26 февраля президент отстранил Гладковского-старшего от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении с должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником «грязной работы и грязных дел» и будет судиться с журналистами-расследователями.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий «Укроборонпрома», согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали «откаты» за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

13 марта бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что считает очевидной причастность сына Гладковского Игоря к коррупционной схеме хищений в Государственном концерне «Укроборонпром».

Луценко также отметил, что «относительно вероятного участия Гладковского-Свинарчука (сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь - УНИАН), то переписка не указывает на то, что он занимался или производством, или переводом средств в наличные без уплаты налогов, но для нас очевидно, что он был соучастником этой деятельности».