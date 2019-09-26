Сенцов рассказал, как продвигается вопрос с квартирой от государства

По поводу переезда его семьи из Крыма Сенцов добавил, что об этом трудно говорить, и они разберутся.

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов рассказал подробности получения квартиры от государства после освобождения из России.

В интервью "Крым.Реалии" он отметил, что процесс получения жилья продолжится. На данном этапе они рассматривают разные вариации согласно всем предпочтениям.

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"Квартирный вопрос решается. Это не будет быстро, ведь учитывают все пожелания. Чтобы выбрали то, что будет нам наиболее комфортно. Мы на днях звонили. Они занимаются вопросом и подберут варианты, которые лучше подходят. Не простят же просто, как лошадь, на, держи", - заявил режисер.

По поводу переезда его семьи из Крыма Сенцов добавил, что об этом трудно говорить, и они разберутся.

Как сообщалось ранее, украинские власти купят квартиры для четверых освобожденных политзаключенных.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена политзаключенными с Российской Федерацией освобожденные украинцы прилетели в Киев.