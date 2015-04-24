Порошенко заявил, что каждый восьмой мобилизованный является добровольцем

Каждый восьмой мобилизованный украинец является добровольцем.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на встрече с руководителями областных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Впервые мы вели отдельный учет в отношении тех, кто мобилизуется. И впервые было отмечено, что каждый восьмой пришел самостоятельно и записался добровольцем. И сейчас во время обучения они демонстрируют лучшие показатели», - отметил президент.

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Он также высоко оценил уровень сознательности и патриотизма граждан, которые в этом году встали в ряды украинской армии.

«Украинцы демонстрируют всему миру свою ответственность, осознают, насколько важно сейчас сохранить независимость нашего государства, сохранить страну», - сказал глава государства.

Также Порошенко отметил улучшение качества сотрудничества с областными госадминистрациями относительно проведения очередной волны мобилизации.