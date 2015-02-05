Будни мобилизованных украинцев (фоторепортаж)

21:30, 05 февраля 2015
Общество
18001 0

Фоторепортаж с Яворивского полигона.

Опубликованы фото учений мобилизованных военнообязанных граждан на Яворивском полигоне на Львовщине.

Читайте такжеЭкс-вице-спикера ВР Кошулинского забрали в армию

Фотокорреспондент зафиксировал учения артиллеристов и танкистов, посмотрел на военную технику, с которой учат работать новобранцев, а также побывал в палатке, где отдыхают мобилизованные мужчины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter