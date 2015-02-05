Будни мобилизованных украинцев (фоторепортаж)

Опубликованы фото учений мобилизованных военнообязанных граждан на Яворивском полигоне на Львовщине.

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Фотокорреспондент зафиксировал учения артиллеристов и танкистов, посмотрел на военную технику, с которой учат работать новобранцев, а также побывал в палатке, где отдыхают мобилизованные мужчины.