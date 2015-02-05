Будни мобилизованных украинцев (фоторепортаж)
21:30, 05 февраля 2015Общество
18001 0
Фоторепортаж с Яворивского полигона.
Опубликованы фото учений мобилизованных военнообязанных граждан на Яворивском полигоне на Львовщине.
Читайте такжеЭкс-вице-спикера ВР Кошулинского забрали в армию
Фотокорреспондент зафиксировал учения артиллеристов и танкистов, посмотрел на военную технику, с которой учат работать новобранцев, а также побывал в палатке, где отдыхают мобилизованные мужчины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter