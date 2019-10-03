ФСБ заявляет о задержании украинца на админгранице с Крымом

Государственная пограничная служба проверяет эту информацию.

ФСБ РФ заявляет о задержании гражданина Украины на административной границе с временно оккупированным Крымом, в Государственной пограничной службе Украины проверяют эту информацию.

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на ФСБ РФ, в трех километрах от подконтрольного России пункта пропуска "Перекоп" в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, сотрудники ФСБ РФ, незаконно находящиеся на территории Украины, задержали уроженца Кривого Рога 1965 года рождения.

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По заявлению российских силовиков, задержанный, имя которого не называется, направлялся в Крым якобы в "поисках лучших условий жизни", не имея при себе действительных документов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В свою очередь, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УНИАН сказал, что сейчас украинские пограничники не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Эту информацию мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку мы не поддерживаем никаких отношений с оккупационными властями и любыми контролирующими органами на оккупированной территории. Говорить, что это достоверная или недостоверная информация, мы не можем. Со своей стороны, мы стараемся узнать, был ли такой факт ввиду тех средств и подразделений, которые у нас есть, но это довольно сложно", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ РФ заявили о задержании двух украинцев на административной границе с временно оккупированным Крымом.