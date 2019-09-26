В ФСБ России заявили о двух задержанных украинцах на границе с оккупированным Крымом
В ФСБ РФ заявили о задержании двух украинцев на административной границе со временно оккупированным Крымом.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на сайт пограничного управления российского ФСБ в оккупированном Крыму.
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Один из задержанных - житель Хмельницкой области, который был задержан при въезде в Крым на российском пункте пропуска "Джанкой".
В ФСБ заявили, что 40-летний украинец в апреле был объявлен в федеральный розыск "за мошенничество в крупных размерах", которое он якобы совершил на территории оккупированного Крыма.
Кроме того, отмечается, что в российском пункте пропуска "Армянск" при выезде с полуострова задержали крымчанина, который находится в розыске с 2016 года "за совершение кражи со значительным ущербом".
Сообщается, что обоих задержанных передали российской полиции.
Ранее СМИ писали, что сотрудники российского пограничного управления ФСБ отчитались о задержании на адмінкордоні с оккупированным Крымом одного гражданина Украины.