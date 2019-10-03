Дело Гандзюк: ГПУ обновила прокуроров и план досудебного следствия

Досудебное следствие продолжается.

Генпрокуратура изменила группу прокуроров по делу о нанесении тяжких телесных повреждений херсонской активистке Екатерине Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Новообразованная группа прокуроров обновила план досудебного расследования в уголовных процессах. Досудебное следствие продолжается.

Справка УНИАН. Общественная активистка Катерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых. 7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. 6 июня суд объявил им приговоры.

Организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы.

Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения. В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

19 июня отец убитой активистки на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо, в котором попросил президента Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Зеленский ответил на письмо и согласился встретиться. 29 июля отец Гандзюк сообщил журналистам об обнадеживающей встрече с президентом Украины: «У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом, думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает».

16 августа на судебное заседание в Приморский райсуд Одессы не явились Павловский, его адвокат и прокурор, в связи с этим заседание перенесли на 22 августа. 22 августа на заседание не явились Павловский и его адвокат. Заседание перенесено на 3 октября.