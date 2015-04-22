В Чернигове за шпионаж осужден гражданин РФ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Как говорится в сообщении, сотрудники СБУ задержали шпиона в марте 2014 года. Контрразведчики взяли его "на горячем" - с военной документацией под грифом "секретно".

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Гражданин соседнего государства под чужой фамилией собирал в Украине тайные сведения в сфере разработки военных технологий и изготовления товаров военного назначения. Для этого он пытался завербовать кого-то из украинских военнослужащих. "Для прикрытия шпион использовал удостоверение общественной организации, которая занимается вопросами борьбы с коррупцией. Он общался с активистами, выведывал у них информацию об украинских правоохранителях и чиновниках и искал "компромат"", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Согласно заключению эксперта по вопросам государственной тайны, информация, которую собирал гражданин РФ, относится к сведениям, разглашение которых создает угрозу национальным интересам и безопасности государства", - отмечается в сообщении.