"Приду на собрание, скажу родителям, что они дол*обы": нардеп Бужанский попал в новый скандал

Максим Бужанский эмоционально высказался после визита детского садика на своем округе.

Нардеп от провластной партии «Слуга народа» Максим Бужанский хочет, чтобы установку люков в садике на его избирательном округе оплатили сами же родители.

Об этом он написал в Facebook 25 сентября.

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Депутат пояснил, что «провел незабываемые 4 часа, общаясь с гражданами как депутат по 25 округу», но его «первую очередь интересовали школы и больницы».

«Так вот, по поводу школ. Школа, 1000 учеников. На территории школы 20 открытых люков. Цена каждого люка – 500 гривень... Спрашиваю, а что, родители действительно не могут скинуться по 100 гривень и купить эти люки? Нет, они категорически против. Мы с трудом заставили их купить в школу несколько десятков лампочек», – пересказывает встречу с директором садика депутат.

Бужанский утверждает, что «если не хватит на люки», сам их купит.

«Но я приду на собрание и скажу родителям, что они дол*обы. Инфантильные при чем. Мне не п0*ер, что их дети могут сломать ноги, а им по*ер», – заявил парламентарий, добавив, что расскажет им всю правду «как официальное лицо».

Как сообщал УНИАН, 18 августа Максим Бужанский в своем Telegram-канале написал, что считает журналистку "Нового времени" Ольга Духнич "тупой овцой из одиозного СМИ" за ее высказывания по поводу его любви к СССР и ностальгии по временам Януковича.

Заявление Бужанского вызвало шквал критики со стороны представителей СМИ и пользователей соцсетей.

Позже в партии осудили слова депутата и одновременно назвали такую реакцию понятной из-за оценочных суждений представителей СМИ.