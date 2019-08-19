В "Слуге народа" осудили и одновременно поняли реакцию Бужанского, который обозвал журналистку "тупой овцой"

Максим Бужанский обозвал журналистку после того, как она рассказала о его ностальгии по СССР.

Партия "Слуга народа" осудила слова своего депутата Максима Бужанского, который обозвал журналистку "тупой овцой", и в то же время назвала такую реакцию понятной из-за оценочных суждений представителей СМИ.

Соответствующее официальное заявление политическая сила опубликовала на странице в Facebook.

Вечером 18 августа Максим Бужанский в своем Telegram-канале написал, что считает журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой из одиозного СМИ" из-за ее высказываний относительно его любви к СССР и ностальгии по временам Януковича.

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"Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского отношении журналистки журнала "Новое Время", – говорится в заявлении.

В то же время в партии отмечают, что высказывания Бужанского были "хоть и чрезмерными и неэтичными, но достаточно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств".

"Поэтому мы просим представителей средств массовой информации воздерживаться от такого рода оценочных суждений – ведь будучи обнародованным на официальных страницах уважаемых изданий, они в дальнейшем способствуют наклеиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию в качестве народных избранников", – отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о том, как его политсила намерена следить за дисциплиной своей фракции в новоизбранной Верховной Раде. В частности, он пояснил, что за нарушение обязательно будут предусмотрены дисциплинарные меры.