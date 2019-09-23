В Украине собираются провести пробную перепись населения в двух районах

Пробная перепись состоится в Бородянском районе Киевщины и Оболонском районе столицы.

Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в двух районах Украины.

Об этом сообщила директор Института демографии Элла Либанова в интервью ZN.UA.

По ее словам, пробная перепись состоится в Бородянском районе Киевщины и Оболонском районе столицы. В то же время сама Либанова предпочла бы провести его в одном из районов Западной Украины.

«Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее», — сказала она.

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство попытается провести частичную перепись населения до конца 2019 года.

В мае 2019 года в Госкомстате сообщали, что население Украины продолжает сокращаться, а на одного новорожденного приходятся двое погибших.