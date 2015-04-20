Благодаря праздникам в мае украинцы будут отдыхать почти полмесяца

В соответствии с распоряжением Кабинета министров от 12 ноября 2014, в мае выпадает 13 выходных и праздничных дней. 1 и 2 мая 2015 года (День солидарности трудящихся) выпадают на пятницу и субботу соответственно. Поэтому с учетом выходных и переносов в начале месяца будет четыре выходных дня подряд.

Кроме этого, День победы, 9 мая, также выпадает на субботу. Поэтому выходит еще три выходных дня подряд – украинцы будут отдыхать в понедельник, 11 мая.

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Троица, которая в этом году празднуется 31 мая, также выпадает на воскресенье, благодаря чему еще один выходной переходит уже на 1 июня.

В мае с этого года украинцы будут отмечать еще один праздник – День памяти и примирения (8 мая). Однако этот день не будет выходным.