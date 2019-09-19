Увеличилось количество украинцев, которые хотят остаться в Польше и работать за хорошую зарплату – исследование

66,5% респондентов среди аргументов вероятного переезда назвали лучшее качество жизни, 46% – хороший заработок и лучшие перспективы для детей.

Увеличилось количество украинцев, которые хотят переехать в Польшу.

Об этом говорится в исследовании «Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL», пишет Польское радио.

Авторы исследования объясняют выбор украинцев лучшими условиями проживания в Польше, комфортной социальной интеграцией и незначительным языковым барьером.

«Считаю, что культурная близость – это тот фактор, благодаря которому мы можем бороться за украинцев», – сказал президент правления компании EWL S. A Анджей Коркус.

Другое исследование этой же компании показывает, что на одну третью увеличился процент и тех, кто выбрал бы Польшу постоянным местом своего проживания. Более 40% из них имеют высшее или неполное высшее образование.

66,5% респондентов среди аргументов вероятного переезда назвали лучшее качество жизни, 46% – хороший заработок и лучшие перспективы для детей.

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Около три четверти опрошенных считают, что предоставление вида на постоянное место жительства в Польше повлияет на их выбор переехать.

Обдумывают остаться жить в Польше и перевезти своих родных почти две трети украинских заробитчан.

Кроме того, существенно возросло количество тех, кто хочет зарабатывать в Польше от 13 до 15 злотых в час (33%), а доля респондентов, которые ожидают 15-20 злотых за час, увеличилась почти втрое (19%).

Одновременно в 2019 году за минимальную почасовую ставку согласилось бы работать только 6% опрошенных, тогда как в прошлом году таких было 40%.

Сами же поляки для постоянного места проживания чаще всего выбирают Германию – из-за более высокой зарплаты (86,7%) и высокого уровня жизни (44,4%).

«У нас есть много преимуществ, но работники с Украины имеют уже другие рынки труда. Также полностью изменился профиль работника. Он стал более образованный, опытный и сознательный. Принимая это во внимание, мы должны быстро менять процедуры, которые обеспечат более длительное пребывание работников в нашей стране», – добавил Анджей Коркус.