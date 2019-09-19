Дефицит воды в Крыму: опреснение – "нереально", запустят три дополнительные скважины

В Чернореченском водохранилище сейчас 43 миллиона тонн воды.

Подконтрольные России оккупационные власти Севастополя признают сложное положение с водоснабжением города и поэтому собираются использовать еще три подземные скважины.

Читайте такжеОккупанты рассматривают переименование КрымаОб этом сообщает издание Крым.Реалии со ссылкой на директора севастопольского ГУПС «Водоканал» Николая Перегуду.

По его словам, в Чернореченском водохранилище сейчас 43 миллиона тонн воды – это две трети объема.

Возможное опреснение морской воды, как источник водоснабжения Севастополя, пока не рассматривают. По мнению директора «Водоканала», это слишком дорого и энергозатратно: «Опреснение морской воды – это нереально для Севастополя».

Как ранее сообщал УНИАН, США призвали Россию пустить миссию ОБСЕ в аннексированный Крым.