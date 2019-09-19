Стычки после "ХарьковПрайда": подозреваемым в нападении на полицейских избраны меры пресечения

В частности, 21-летнего мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога, двум 23-летним харьковчанам назначен ночной домашний арест.

В Харькове избраны меры пресечения троим подозреваемым в нападении на полицейских во время столкновений 15 сентября после завершения Марша равенства.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, соответствующее решение принял 18 сентября Дзержинский районный суд Харькова.

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В частности, 21-летнего мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога, двум 23-летним харьковчанам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 20:00 до 06:00.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Харькове во время столкновений, которые произошли на улице Рымарской после завершения Марша равенства, пострадали двое правоохранителей.

В отдел полиции были доставлены 17 человек, которые во время конфликта оказали сопротивление полицейским и распылили в их сторону слезоточивый газ.

Двум харьковчанам 23 лет и 21-летнему уроженцу Ивано-Франковской области было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.