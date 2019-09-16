Папа Римский прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией

Папа Римский отметил, что молится за скорейшее завершение конфликта и за устойчивый мир на восточной Украине.

Папа Римский Франциск в воскресенье, 15 сентября, во время общения с паломниками приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".

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"Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых близких и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за прочный мир на восточной Украине", - сказал Папа Римский.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряки и 11 политзаключенных.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили русские.