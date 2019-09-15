Календарь событий: судьба хакера, взломавшего компьютерную сеть Пентагона, истории Бостона и «Большой печати» США, узник «Железная маска», похороны «Великого кормчего», день рождения смайлика и тайны первого конкурса красоты

16 сентября

Неделя начинается с Международного дня охраны озонового слоя, учрежденного в 1994 году Генассамблей ООН. Дата установлена в память о подписании в этот день в 1987 году Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Девиз Международного дня охраны озонового слоя: «Сохрани небо: защити себя - защити озоновый слой». Озоновый слой - тонкий газовый щит, который защищает Землю от губительного воздействия солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на планете. В 80-е годы 20 века ученые заявили о том, что в районе Антарктиды общее содержание озона сократилось вдвое. Именно тогда появилось название «озоновая дыра». Поэтому поэтапный отказ от использования озоноразрушающих веществ способствует не только охране озонового слоя в интересах нынешнего и будущих поколений, но и вносит большой вклад в усилия по решению проблемы изменения климата. Благодаря Монреальскому протоколу обеспечивается защита здоровья человека и экосистем в результате сокращения воздействия на Землю вредного ультрафиолетового облучения. Кроме того, 1 января 2019 года вступила в силу Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу. Она регулирует поэтапный отказ от гидрофторуглеродов, которые являются потенциальными парниковыми газами. Выполнение положений данной поправки поможет снизить рост глобальной температуры на 0,4 °C к концу века. Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, 16 сентября 1492 года во время первой экспедиции Колумба было открыто Саргассово море. 16 сентября 1782 года была впервые использована «Большая печать» правительства США – ею проштамповали подписанное генералом Джорджем Вашингтоном, который в 1789 году станет первым президентом США, соглашение с Англией об обмене пленными и улучшении обращения с ними. История следующая: 4 июля 1776 года перед Бенджамином Франклином, Джоном Адамсом и Томасом Джефферсоном – основателями США - была поставлена задача создать печать США, именно тогда конгрессмены одобрили «Декларацию независимости». Большая печать была завершена и утверждена шесть лет спустя, она отражает убеждения и идеалы, которые отцы-основатели хотели передать своим потомкам. Печать необычна тем, что имеет две стороны.

Аверс с гербом - распростерший крылья белоголовый орлан - используется для скрепления важнейших государственных документов, а реверс с символическим рисунком - пирамида, олицетворяющая прочность государства, - в качестве собственно печати не применяется, но изображение по распоряжению Франклина Рузвельта в 1935 году было помещено на однодолларовую банкноту. Там оно и пребывает до наших дней. Государственный секретарь США считается официальным хранителем печати. Она прикладывается только к строго определенным документам, таким, как международные договоры и президентские обращения. Увидеть Большую печать можно в выставочном зале Государственного департамента в Вашингтоне. В 1857 году Джейн Пирпонт из Бостона получила авторские права на песню «One Horse Open Sleigh», более известную как «Jingle Bells». Эта рождественская песенка была написана для представления в воскресной школе, и ныне без нее не обходится ни один рождественский праздник.

В 1859 году английский исследователь Давид Ливингстон открыл в Африке озеро Ньяса. В 1966 году в Нью-Йорке оперой «Антоний и Клеопатра» было открыто новое здание «Метрополитен Опера». В 1976 году многократный рекордсмен и чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спас с 10-метровой глубины 20 человек, когда переполненный троллейбус упал с моста в Ереванское водохранилище. В 1996 году в США был арестован хакер Кевин Митник, взломавший компьютерную сеть Пентагона. Кевину было предъявлено 23 обвинения в мошенничестве с использованием компьютерных систем. Прокурор заявил, что Митник виновен в нанесении ущерба на сумму, превышающую 80 миллионов долларов. После обвинительной речи прокурора Митник не надеялся на оправдательный приговор, тем не менее, усилиями адвокатов большинство обвинений было снято: Кевин должен был отсидеть около 11 месяцев. Наказание, тем не менее, затянулось на четыре года: постоянно находились все новые и новые факты, которые позволяли лишать хакера свободы. Хакерское сообщество было возмущено его арестом, утверждалось, что осудили его незаконно, так как все взломы Митник осуществлял «из интереса». После освобождения Митник к хакерству не вернулся, во всяком случае, официального подтверждения этому нет. С 2003 года ему официально разрешено пользоваться сетью и телефонами. В 2010 году Кевин Митник занимался вопросами защиты компьютерных систем. Он является основателем компании Defensive Thinking Inc., специализирующейся на компьютерной и сетевой безопасности. Митник является автором ряда книг, о нем снят кинофильм. В 1998 году состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари». В 2011 году во время авиашоу в штате Невада самолет рухнул прямо на зрителей. Три человека погибли, 56 - пострадали.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей, а также Неделя слингоношения.

Именины у Василисы, Домны, Евфимия, Иоанна, Петра, Феоктиста, Алексея, Ильи, Андрея, Николая, Сергея и Владимира.

17 сентября

Во вторник в Украине - День спасателя. Праздник установлен указом президента от 12 сентября 2008 года. День спасателя - профессиональный праздник не только работников всех аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, других специальных формирований. Его отмечают также граждане, сделавшие весомый вклад в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей. Поздравляем всех причастных к этому Дню! Также в этот день в 1630 году на восточном побережье Северной Америки, в бухте Массачусетского залива, британские переселенцы, многие из которых были выходцами из английского города Бостон, основали Бостон американский. Уже через несколько лет в поселении ими были открыты первые в Америке англоязычная школа и колледж – Гарвард. Выгодное месторасположение и относительная независимость от английской администрации способствовали его быстрому росту и развитию. До середины 18 века Бостон являлся крупнейшим городом Британской Америки, а по числу жителей опережал все города североамериканских колоний и признавался их экономическим, политическим и культурным центром. После войны за независимость город стал еще и крупным торговым портом. Отсюда увозили на экспорт ром, рыбу, соль и табак. А потомки старых бостонских семей стали экономической элитой страны. Война 1812 года несколько ограничила внешнюю торговую деятельность Бостона. Однако купцы нашли альтернативу для своих капиталовложений – промышленное производство. Особенно быстро стала развиваться кожевенная и швейная промышленность. Во время событий, связанных с отменой рабства, Бостон стал одним из центров этого движения. Этнический состав города изменился с началом массовой иммиграции в США из Европы. В первой волне преобладали ирландцы, немцы, ливанцы, французские канадцы, итальянцы, а также польские евреи и русские. Ирландские и итальянские иммигранты привезли с собой католическую веру, и вскоре эта религиозная община стала крупнейшей в городе. Семья Кеннеди является потомками первых ирландских переселенцев. В начале и середине 20 века Бостон приходит в упадок. В 1970 году начался новый экономический бум. Больницы и медицинские центры стали объектом внедрения инновационных технологий, а университеты и колледжи города привлекали к себе молодежь со всей страны. И в начале 21 века город вернул себе статус интеллектуального, технологического и политического центра. Сегодня Бостон – крупнейший город штата Массачусетс. Он также является неофициальной столицей региона, известного под названием Новая Англия, и одним из старейших и богатейших городов Соединенных Штатов.

В 1665 году в Англии началась «Великая эпидемия чумы».

В 1787 году на Конституционной конвенции в Филадельфии была принята Конституция США. Участников Конвента принято именовать «отцами-основателями», которые, формулируя положения Конституции, ставили перед собой три главные политические цели: остановить дальнейшее развитие революции, создать прочное государство на федеративной основе, надежно оградить и гарантировать частнособственнические права. В текст Конституции не были включены положения, гарантирующие политические, личные и процессуальные права граждан. Однако под давлением общественного мнения конгресс в 1789 году принял проект Билля о правах – первые 10 поправок к Конституции, провозглашавших ряд политических, личных и процессуальных прав граждан. В фундамент конституционной системы американского государства положено три основных правовых принципа: разделение властей, федерализм и судебный конституционный надзор. Конституция США – старейший и самый краткий в мире основной закон. Она состоит из преамбулы и 7 статей, и с некоторыми изменениями (27 поправок) действует до настоящего времени. Для своей эпохи она была выдающимся демократическим и революционным документом. Подлинник Конституции США хранится в Национальном архиве в Вашингтоне, где он выставлен для обозрения в специально оборудованной витрине вместе с Декларацией независимости. А в честь этого события, произошедшего в 1787 году, в США установлен праздник - День Конституции и Гражданства США.

В 1910 году в Лондоне врачи высказали предположение, что если количество лунатиков будет увеличиваться такими же темпами, как прежде, то через 40 лет число безумных людей станет больше разумных.

В 1922 году в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма.

Неофициальные праздники - День щекотунчиков, День разговоров с городом и День тур-менеджера.

Именины у Моисея, Феодора, Иулиана, Михаила, Павла, Александра, Ивана, Петра, Елены, Василия, Николая, Степана и Григория.

18 сентября

В среду - Всемирный день мониторинга воды, или Всемирный день мониторинга качества воды. Он отмечается с 2003 года. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения. Программа предоставляет возможность людям самим осуществлять базовый мониторинг состояния местных водоемов и проводится при поддержке Федерации водной среды (WEF) и Международной водной ассоциации (IWA). Изначально Всемирный день мониторинга воды планировалось отмечать 18 октября, в честь даты принятия Конгрессом США – 18 октября 1972 года – «Акта о чистой воде». Этот документ посвящен вопросам восстановления и защиты водных национальных ресурсов. Но со временем праздник получил известность и стал проводиться и в других странах. Поэтому с 2007 года его дату перенесли на месяц раньше, для облегчения участия тех стран, на территории которых вода в водоемах в это время года уже замерзает. В этот день в 1502 году Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый свет высадился на берегу Коста-Рики. В 1698 году в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен таинственный узник – человек, чье лицо скрывала маска. Это лишь один из немногих достоверных фактов его жизни, давших почву для многочисленных гипотез настоящего имени и происхождении узника. Легенде он обязан и своим прозвищем «Железная маска». Узника доставили в Бастилию в темном портшезе, и, согласно предписанию, заключили в один из самых глухих казематов Бастилии, с ним было запрещено разговаривать. О человеке в железной маске тюремное начальство знало только то, что прибыл он с острова Сен-Маргерит, а до этого содержался в крепости Пиньероль. В безмолвии он прожил 5 лет в своей одиночной камере и умер в 1703 году. Его похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль под именем Марчиали. Личные вещи покойного сожгли. В его камере расковыряли стены и разобрали полы, дабы не осталось каких-либо надписей или замурованных записок. Потом о нем забыли. Спустя 86 лет парижский народ взял приступом Бастилию. Великая французская революция сделала возможным обнародование архивов страшной крепости-тюрьмы. Раскрылись вековые тайны, прояснились судьбы многих жертв королевского произвола. Но загадка «Железной маски» оставалась неразгаданной. Все листы тюремной книги, относившиеся к этому узнику, были уничтожены. Историки и писатели строили разные гипотезы о личности таинственного узника. Одни видели в нем графа Вермандуа, сына Людовика XIV от Лавальер, другие полагали, что это был интендант Фуке, называли и других лиц. Но особенно устойчивыми были версии, считавшие «Железную маску» сводным братом «короля-солнца». Предполагали также, что узник Бастилии мог быть родным братом Людовика XIV, его близнецом, которого изолировали, опасаясь междоусобий в стране. Этот вариант, казавшийся особенно романтичным, вошел в художественную литературу. История «Железной маски», три столетия будоражащая воображение ученых, писателей и кинорежиссеров, началась еще в 80-х годах 17 века. Первым этой темы коснулся в 1732 году Вольтер в своем «Веке Людовика XIV». Спустя столетие к загадке «Железной маски» обратился Александр Дюма-отец.

В 1793 году президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия. В 1830 году в этот день были проведены своеобразные соревнования: лошадь обогнала первый американский паровоз в 9-мильной гонке между Райлиз Таверн и Балтимором.

В 1851 году вышел в свет первый номер «Нью-Йорк таймс» ценой в 2 цента. В 1918 году был основан Одесский национальный политехнический университет. 1947 году было создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ) – агентство Федерального правительства Соединенных Штатов Америки, основная функция которого – сбор и анализ информации о деятельности иностранных правительств, организаций и граждан. ЦРУ – это основной орган внешней разведки США. История следующая: во время Второй мировой войны по указанию президента Рузвельта была создана первая в истории США разведывательная организация «Управление стратегических служб» (УСС). После войны президент Трумэн расформировал УСС, но, понимая необходимость в систематизации разведывательной работы, которая до этого велась армейскими управлениями, в 1946 году издал директиву о создании Национального разведывательного управления. В следующем году конгресс США принял решение о централизации всей разведывательной работы в рамках единой организации. И после подписания президентом Трумэном Закона о национальной безопасности, 18 сентября 1947 года было официально учреждено Центральное разведывательное управление, подчиненное Совету национальной безопасности. Первым директором ЦРУ стал контр-адмирал Роскоу Хилленкоттер. В истории ЦРУ, как любого разведывательного управления, были и блестящие достижения, и серьезные провалы. В последнее время основными направлениями деятельности ЦРУ стали экономическая разведка и борьба с международным терроризмом и наркомафией. Штаб-квартира Управления находится в городе Лэнгли, недалеко от Вашингтона, штат Вирджиния. Деятельность ЦРУ и его сотрудников отражена в многочисленных романах и кинофильмах.

В этот день в 1976 году прошли похороны главы Китая Мао Цзэдуна. После двух тяжелых инфарктов он скончался 9 сентября 1976 года на 83-м году жизни. Кроме того, он страдал от болезни Паркинсона. На похороны «Великого кормчего» пришло более миллиона человек. Тело покойного подверглось бальзамированию по разработанной китайскими учеными методике и выставлено для обозрения год спустя после смерти в мавзолее, сооруженном на площади Тяньаньмэнь. После смерти «Великого кормчего» множество женщин обратились в ЦК КПК с просьбой выдать им пособие на детей, отцом которых был Мао. Надо сказать, почти все обратившиеся пособие получили: члены Политбюро Компартии Китая хорошо знали о привычках своего вождя. Женщины не лгали – они действительно растили детей Мао. «Великий кормчий» еще известен как основатель «культурной революции» в Китае, когда было уничтожено несколько миллионов людей, начиная от простых рабочих и крестьян, заканчивая партийной и культурной элитой КНР. Отряды «борцов» громили все подряд, жизнь в городах замерла. Сжигались картины, книги, произведения искусства, мебель. Вскоре Мао осознал последствия своей деятельности, но поспешил возложить всю ответственность за происшедшее на свою третью жену Цзян Цин, тем самым предотвратив развенчание своего культа личности. Вдова Мао была приговорена к пожизненному заключению, сначала она отбывала срок в тюрьме, а затем в хорошо охраняемом особняке. Разрешили только встречи с дочерью. 14 мая 1991 года вдова Мао сделала петлю из пояса халата и покончила жизнь самоубийством. Среди ее вещей нашли короткую, как признание в любви, записку, написанную Мао незадолго до его смерти: «Я был несправедлив к тебе». В 1981 году во Франции была запрещена смертная казнь.

18 сентября 1991 года сине-желтое полотнище было узаконено в качестве официального флага Украины постановлением Президиума Верховной Рады «О флаге Украины», которое гласило: «До принятия Конституции Украины разрешить в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг». Сине-желтый флаг был официально утвержден Государственным флагом Украины постановлением Верховной Рады от 28 января 1992 года «О Государственном флаге Украины». В настоящее время в нашей стране официально установлен День Государственного Флага 23 августа.

Неофициальные праздники - День запахов пряностей для глинтвейна, Международный день электронной книги, День специалиста по управлению персоналом (он отмечается и в Украине).

Именины у Глеба, Давида, Александра, Захарии, Афанасия, Алексея, Раисы, Ираиды, Федора и Максима.

19 сентября

В четверг - Международный день «Говори, как пират» - неофициальный пиратский праздник, который отмечается ежегодно, 19 сентября, начиная с 1995 года. По-английски название праздника звучит как «International Talk Like A Pirate Day», что в буквальном смысле означает - «международный день, в течение которого нужно разговаривать как пират». Родиной международного пиратского праздника является американский город Олбани штата Орегон. Именно там проживали Джон Баур и Марк Саммерс, которые 6 июня 1995 года ради шутки затеяли разговор, используя пиратский сленг. Друзьям это показалось забавным и им пришла в голову идея – а почему бы не проводить ежегодно День пиратов, когда люди могли бы говорить, используя пиратский сленг, носить оружие и пиратский прикид, устраивать соревнования по стрельбе и т. п. Так появилась на свет концепция «пиратского» праздника. В 1648 году в этот день французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления. Паскалю (1623-1662) – знаменитому математику, физику и мыслителю – была присуща удивительная разносторонность, которая характерна для людей эпохи Возрождения. В конце 1646 года до французского города Руана, где в то время жила семья Паскалей, докатилась молва об удивительных итальянских опытах с пустотой (опыты Торричелли). Паскаль с увлечением их повторяет, экспериментируя не только с ртутью (как Торричелли), но и с водой, маслом, красным вином, для чего ему потребовались бочки вместо чашек и трубки длиной около 15 м. Эти эффектные опыты проводились прямо на улицах Руана, радуя его жителей. В такой способ он и доказал наличие атмосферного давления.

В 1648 году в Квебеке Жаком Буадоном была открыта первая в Канаде таверна.

В 1841 году была построена первая международная железная дорога - Страсбург-Базель. В 1864 году в США были запатентованы откидные сиденья для машин.

В 1888 году в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты. В финале приняла участие 21 претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в финальную часть по фотографиям, присланным в адрес жюри. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавшего итоги необычных соревнований, проходило мероприятие чрезвычайно скромно. «Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже». Причем все мужчины, присутствовавшие на конкурсе, были одеты во фраки, женщины - в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в пять тысяч франков. В 1893 году Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам. В 1928 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом. Мышонок еще не имел голоса и был мало похож на привычный нам образ. В 1974 году в Буэнос-Айресе были захвачены совладельцы крупной аргентинской компании «Бунхе и Борн» - братья Борн - Хорхе и Хуан, за которых позднее будет выплачено 64 миллиона долларов - самый крупный выкуп в мировой истории на тот момент.

Еще 19 сентября - День рождения «Смайлика». Именно в этот день в 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд - двоеточие, дефис и закрывающую скобку - для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. История сохранила письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, она была прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась основным средством общения между сотрудниками университета. Оно было следующим: «19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) From: Scott E Fahlman I propose that the following character sequence for joke markers: :-) Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use :-(» Кстати, сообщение, в котором впервые был использован «смайлик», было найдено лишь в 2002 году, в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. На сегодня «смайлик» стал неизменным атрибутом электронного общения. «Смайлики» помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции. В 2000 году в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учеными. На них - астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и опять вылетел в космос. По словам астрономов, если бы он шел на 20 км ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы мощный взрыв, как от крупной ядерной бомбы.

Неофициальные проаздники - День выгуливания настроения и Всемирный день бестраншейных технологий.

Именины у Архипа, Давида, Дмитрия, Кирилла, Макария, Феклы, Дениса, Михаила, Андрея, Константина и Ивана.

20 сентября

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть значимые исторические даты. Так, 20 сентября 1792 года во Франции разрешили разводы. В 1917 году канадский парламент предоставил право голоса матерям, женам и сестрам солдат, воюющих на фронте. В 1946 году состоялось открытие Каннского кинофестиваля. Хронологически первой приняла фестиваль кино Венеция, а не Канны. Венецианский фестиваль замышлялся как демонстрация силы и славы на то время нацистского режима. Во Франции, чувствующей, что тучи сгущаются, возникла идея

противопоставить фашистскому кино кинематограф «свободного мира». В 1939-м все уже было готово, но грянула Вторая мировая война. Первый Каннский фестиваль был отложен на семь лет. На сегодня он является наиболее престижным и широко освещаемым событием в кинематографическом мире. Ежегодно на знаменитой набережной Круазетт в курортном городе Канны собираются звезды, профессионалы кино и любители широкого экрана со всего мира. А в 1946 году на конкурс было представлено 46 фильмов, 11 из них получили главную награду – Гран-При. «Золотая пальмовая ветвь», как высшая награда фестиваля, стала присуждаться с 1955 года. На фестивале вручаются и другие призы. С 1946 года кинофестиваль проводится ежегодно. Но в его истории не всегда все было гладко – в некоторые годы по различным причинам он отменялся. В 1951 году организаторы фестиваля изменили время его проведения – Каннский фестиваль стал проводиться весной. К концу шестидесятых кинофестиваль приобрел статус респектабельного – с развитой инфраструктурой, отработанными механизмами и умело режиссируемой интригой, что стало залогом развития и успеха следующих смотров. В 1999 году в бельгийском Антверпене начала работу «школа проституток». На курсы зачислялись не только «начинающие», но и те, кто хотел повысить уровень своего профессионального мастерства. Спустя три месяца школа была закрыта под давлением общественных организаций. В 2000 году власти Тайваня арестовали 25-летнего Чэн Инь-Хао, создателя знаменитого компьютерного вируса CIH, названного по инициалам автора. В народе вирус известен как «Чернобыль», так как одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на атомной электростанции.

В Украине - День рекрутера, он - не официальный. Тем не менее, поздравляем всех с этой датой!

Неофициальные праздники - Всемирный день риса и День общественнополезного человека.

Именины у Григория, Ивана, Евгения, Михаила, Степана, Андрея и Петра.

21 сентября

В субботу - Международный день мира. Его учредила в 1981 году Генеральная Ассамблея ООН, но с другой датой. А спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

Еще 21 сентября экологическая дата - День нулевой эмиссии. В 1980-х годах в Канаде родилась идея учреждения и проведения ежегодного дня в защиту экологии путем сокращения выбросов в атмосферу продуктов горения углеводородов (нефти, бензина, газа, угля). Так на свет появилась международная дата, именуемая Днем нулевой эмиссии. В 2008 году в Галифаксе был запущен веб-сайт с девизом «Дадим нашей планете один выходной день в году». Именно этот интернет-ресурс выдвинул идею моратория на сжигание продуктов углеводородов хотя бы один день в году. Призыв был подхвачен и переведен сначала на 10, а через год – более, чем на 30 языков мира, а затем он раскурутился в социальных сетях. В Интернете появился адрес zeroemissionsday.org, а сам праздник стали сокращенно именовать ZeDay.

В Украине 21 сентября профессиональные праздники - День изобретателя и рационализатора, а также День фармацевтического работника. Поздравляем всех причастных к этим датам!

В этот день в 1776 году начался Великий пожар в Нью-Йорке. В 1940 году был открыт Львовский театр оперы и балета.

Неофициальные праздники - Всемирный день благодарности, День поиска сказок, Международный день сока и Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

Именины у Александра, Матвея, Екатерины, Георгия и Ивана.

22 сентября

В воскресенье - Всемирный день без автомобиля. Он проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Главный девиз Дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни». Традиция проводить День без автомобилей стартовала в Англии в 1997 году, а еще через год праздник отметили во Франции. Уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1,5 тысячи городов.

22 сентября отмечается один из экологических праздников – Всемирный день защиты слонов, который был учрежден по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности этих животных. Увы, на сегодня эти толстокожие гиганты нуждаются в защите. Слоны – самые крупные из сухопутных млекопитающих на планете. Это - умные, обладающие самосознанием и высокоорганизованные животные, единственные, дожившие до наших дней, представители древней группы хоботных, ранее населявшей большую часть суши. В настоящее время в природе слоны обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки. Кстати, в неволе слоны практически не размножаются, да и срок их жизни сокращается в разы (средняя продолжительность жизни на воле составляет 60-70 лет). В настоящее время сохранилось всего два вида: индийский слон, который достигает в высоту 2,5 метра и веса 3-5 тонн, и более крупный представитель – африканский слон, при весе 5-7 тонн его высота может достигать до 4 метров. Сегодня в Африке насчитывается примерно 500-600 тысяч слонов, в Азии – около 30 тысяч особей, и эти показатели постоянно снижаются. Индийские слоны занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (IUCN) как «находящиеся в опасном состоянии», африканские – как «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому». В 1989 году решением ООН была полностью запрещена международная торговля слоновой костью (бивнями), которая используется для украшений и поделок. Поэтому главной целью Дня является распространение информации о необходимости защиты и сохранения популяции африканских и индийских (или азиатских) слонов, и привлечение внимания широкой общественности к проблеме незаконного истребления слонов и ненадлежащего содержания этих животных в неволе.

В Украине в воскресенье - День машиностроителя. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В этот день в 1792 году была провозглашена Французская республика. Это явилось точкой отсчета французского республиканского календаря.

22 сентября 1862 года 16-й президент США Авраам Линкольн объявил о том, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными». Декларация об отмене рабства во всех штатах была опубликована в газетах, а также напечатана отдельными выпусками. 30 декабря 1862 года президентом была подписана «Прокламация об освобождении», и первый же день нового 1863 года ознаменовался вступлением Декларации в законную силу. Авраам Линкольн (1809– 1865) – американский государственный деятель, 16-й президент США, и первый президент от республиканской партии, освободитель американских рабов, национальный герой американского народа. Линкольн выступал против расширения рабства на новые территории, и стал одним из инициаторов создания Республиканской партии, от которой и был избран в президенты страны.

В 1869 году в Австрии были выпущены первые в мире почтовые открытки.

В 1955 году вблизи Бахчисарая была открыта Крымская астрофизическая обсерватория.

В 1955 году в Великобритании началось коммерческое телевещание.

В 1993 году произошло крушение экспресса «Sunset Limited» в штате Алабама: поезд рухнул с моста в реку Мобил. Погибли 47 человек.

В 2000 году из-за падения стоимости акций состояние основателя и главы компании «Майкрософт» Билла Гейтса сократилось на 22 млрд долларов, но «оставшиеся» 63 миллиарда позволили ему сохранить за собой титул самого богатого человека мира.

Неофициальные праздники - День раскрашивания серости, День Сети (OneWebDay) и Всемирный день носорогов.

Именины у Анны, Иосифа, Никиты, Феодосия и Харитона.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная