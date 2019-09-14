В Днепре чиновники присвоили почти 30 миллионов гривень во время ремонта нового моста - полиция

Во время выполнения ремонтных работ предприятие допустило ряд нарушений.

Во время ремонта Нового моста в Днепре чиновники присвоили почти 30 миллионов гривень, им уже объявили о подозрении.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Лица в составе организованной преступной группы, злоупотребляя служебным положением, совершают хищение средств местного бюджета, выделенных на капитальный ремонт автодорожного моста №2, через р. Днепр в г. Днепр, путем внесения недостоверных сведений в официальные документы. Должностные лица Днепровского городского совета, вступив в преступный сговор с должностными лицами компании-подрядчика, заключили договоры подряда, предметом которых является выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту автодорожного моста №2 через р. Днепр в г. Днепр на общую сумму 375 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время выполнения ремонтных работ предприятие допустило ряд нарушений. В частности, подрядчик использовал для работ бетон низшего от указанного в проектной документации класса прочности. Это подтвердило испытание на прочность бетона и выводы экспертизы. Также были установлены металлоконструкции, которые не соответствуют проекту, и завышенная стоимость стройматериалов.

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"13 сентября был проведен ряд обысков в помещениях Днепровского городского совета, офисных помещениях субъектов хозяйствования и по месту жительства фигурантов дела. Семерым фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

В частности, заместителю городского головы Днепра Михаилу Лысенко заочно вручено подозрение о совершении уголовного правонарушения по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", сообщило dnipro.depo.ua. Его подозревают в хищении денег на ремонте Нового моста. Прокуратура подала ходатайство о взятии под стражу заместителя мэра.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в пятницу, 13 сентября, правоохранительные органы провели следственные действия в помещении Днепровского городского совета.

Справка. Центральный автомобильный мост через Днепр соединяет центр города с левобережной частью, открыт в ноябре 1966 года. В 2017 году мост был закрыт на реконструкцию. В ходе ремонтных работ были выявлены нарушения, связанные с подрядчиком, в связи с чем было открыто несколько уголовных дел. Во время поездки в Днепр президент Украины Владимир Зеленский и городской голова Филатов заключили пари о том, что реконструкция Центрального моста завершится через два месяца и сооружение будет сдано в эксплуатацию 14 сентября в День города. Если сроки не будут выполнены, Филатов заявил, что уйдет с должности. Движение по Центральному мосту было открыто досрочно - 7 сентября.