В мэрии Днепра прошли обыски

По данным прокуратуры области, следственные действия связаны с нарушениями во время ремонта Центрального моста Днепра.

В Днепре сегодня правоохранительные органы провели следственные действия в помещении Днепровского городского совета.

Об этом на своей странице Facebook сообщил днепровский городской голова Борис Филатов.

«Правоохранители были в мэрии, вели себя корректно, службы горсовета сотрудничают со следствием, если кто виноват, ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это станет ясно совсем скоро», - написал Филатов.

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В прокуратуре Днепропетровской области УНИАН подтвердили факт обысков в Днепровском горсовете. По данным ведомства, сегодняшние следственные действия связаны, в частности, с уголовным производством, открытым за нарушения во время капитального ремонта Центрального моста Днепра.

Прокуратура зафиксировала потери городского бюджета во время ремонта моста на сумму 29 млн грн.

Чиновникам горсовета вручены уведомления о подозрении в преступлении. В частности, заочно вручено подозрение заместителю городского головы Михаилу Лысенко, который отвечал за капитальный ремонт Центрального моста, по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УКУ.

Прокуратура подала в суд ходатайство о заключении Лысенко под стражу. По предварительным данным, сейчас Лысенко находится за границей.

Также сообщения о подозрении вручены еще 6-м должностным лицам.

Справка УНИАН. Центральный автомобильный мост через Днепр соединяет центр города с левобережной частью, открытый в ноябре 1966 года. В 2017 году мост был закрыт на реконструкцию. Во время ремонтных работ выявлялись нарушения, связанные с подрядчиком, в связи с чем было открыто несколько уголовных дел. Во время визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский и городской председатель Филатов заключили пари о том, что реконструкция Центрального моста завершится за два месяца и постройка будет сдана в эксплуатацию 14 сентября, в День города. Если сроки не будут выполнены, Филатов заявил, что уйдет с должности. Движение по Центральному мосту было открыто досрочно – 7 сентября.