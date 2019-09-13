Международная IT-компания поддержала инициативу украинской власти о защите детей в интернете

В компании заявили о поиске вариантов сотрудничества для объединения усилий в противостоянии кибербуллингу.

Словацкая IT-компания – один из ведущих разработчиков антивирусного программного обеспечения Eset поддержала инициативу украинской власти разработать механизмы для защиты детей от угроз в киберпространстве.

Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба компании со ссылкой на ведущего специалиста по кибербезопасности ESET Ондрея Кубовича.

«Сейчас мы рассматриваем возможные варианты сотрудничества на рынках различных европейских стран для объединения усилий и возможностей для противостояния кибербуллингу (травле в виртуальном пространстве – УНИАН). Так, например, сейчас разрабатываются специальные тренинги и информационные материалы для учителей в Великобритании. Также мы готовы оказать помощь и Украине в виде консультаций наших специалистов, подготовке образовательных материалов и, возможно, программного обеспечения, поскольку мы понимаем, насколько важно внедрять современные инструменты для защиты детей в интернете от современных онлайн-угроз», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что сейчас дети начинают пользоваться интернет-технологиями в очень раннем возрасте, когда они еще не способны осознать все риски. Помимо загрузки вредоносных программ, юные пользователи могут стать жертвами онлайн-груминга (сексуального насилия в интернете), кибербуллинга или интернет-мошенничества, что может привести к серьезным психологическим травмам у ребенка. А потому, как отмечает пресс-служба ESET, родителям необходимо обеспечить надежную безопасность своих детей в виртуальном пространстве.

«Поскольку у нас тоже есть дети, мы чувствуем личную ответственность перед будущим поколением и хотим быть уверенными в том, что юные пользователи надежно защищены от возможных угроз в интернете. Именно поэтому в дополнение к программным решениям, направленным на безопасное использование интернета детьми, мы создали специальный ресурс для информирования родителей и детей о современных угрозах и рисках, с которыми могут столкнуться юные пользователи онлайн - Safer Kids Online. Кроме этого, ресурс содержит статьи с основными рекомендациями и правилами, которые помогут защитить детей от возможных опасностей цифрового мира», - приводит пресс-служба слова Кубовича.

По информации пресс-службы ESET, ресурс Safer KidsOnline создан для того, чтобы улучшить осведомленность детей младшего возраста, подростков и их родителей об онлайн-угрозах. На сайте регулярно публикуются тематические материалы, разработанные на основе консультаций с детским психологом и ведущими экспертами по кибербезопасности.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба и представители профильных министерств договорились совместно разработать механизмы защиты детей от виртуальных угроз.

По данным украинского представительства Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 90% украинских пользователей всемирной сети в возрасте от 15 до 24 лет сталкиваются с угрозами онлайн-насилия, буллинга и домогательств.