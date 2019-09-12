"Самая ненавистная вещь на Земле": Сенцов сжег свою тюремную робу (видео)

"Символ России, гори в аду", - сказал Сенцов и поджег одежду.

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов попрощался с "самой ненавистной вещью на Земле".

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На глазах у семьи и знакомых бывший политзаключенный облил бензином и поджег свою тюремную робу, в которой он ходил в российской тюрьме. Видео произошедшего опубликовал на своей странице активист Максим Прокопенко.

"Эта роба заключенного самая ненавистная вещь на Земле, которую я не люблю. Символ России, гори в аду", - сказал Сенцов и поджег одежду.

Как сообщал УНИАН, ранее режиссер заявил, что хотел бы видеть Путина в Гаагском суде.

Напомним, 7 сентября Олег Сенцов вместе с другими политзаключенными вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ.

Сенцова вместе с Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.