Сенцов заявил, что хотел бы видеть Путина в Гаагском суде

Бывший узник кремлевского режима сомневается, что в России возможны какие-либо изменения.

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина в Гаагском суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сенцов сказал на совместной с освобождённым из кремлевского плена активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

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«В 2014 году после Майдана я видел, как народ может изменить свою страну, как народ может свалить власть, какой бы она ни казалась сильной и железобетонной. Попав в российскую тюрьму, понимая, что происходит в этой стране, мне казалось, что люди не смогут так жить, не захотят так жить, что это невозможно. Я действительно верил, что в России возможны изменения. Люди, которые живут в России, давно мне говорили, что здесь ничего не происходит – это болото. Мне казалось, что нет», - заявил он.

По словам Сенцова, он пробыл на территории РФ 5 лет и стал сомневаться в том, что там возможны какие-либо изменения.

«Да, к сожалению, это болото. Понятно, что у меня там было общение с определённым контингентом, но там такие же люди сидят, как мы с вами. Не повезло – он оказался в тюрьме. Не надо считать, что там какие-то страшные уголовники, там просто люди, и просто они в тюрьме. Большинству все равно, их это не волнует. Кто-то за Путина ярко, но таких людей немного, кто-то сильно против, тоже таких людей немного. Большинству просто все равно, поэтому это болото, и я не знаю, возможны ли там какие-то изменения», - отметил он.

«Я знаю, что протесты происходили (в России – УНИАН) и до 2014 года, и после происходят, и вот недавно волна протестов. Я не социолог, мне трудно судить, насколько это изменения происходят. Прогнозировать революцию невозможно. Никто не сможет спрогнозировать революцию, с помощью которой Путин уйдет на пенсию, лучше бы в (суде – УНИАН) Гааге его видел, но, возможно, не получится. Мы не знаем, что будет дальше», - сказал Сенцов.

Он выразил надежду, что в России что-то произойдет, и эта страна станет более цивилизованной.

«Путин хотел что-то получить (в результате обмена – УНИАН), не людей. Свои люди ему не нужны, гори они в аду для него, ему вообще не интересен никто. Ему интересны только свои амбиции. А для этого нужно что-то свое получить, другие уступки», - считает бывший политзаключенный.

Как сообщал УНИАН, освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не верит в желание России мирно решить конфликт с Украиной.