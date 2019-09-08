На Житомирщине обнаружили братскую могилу солдат, погибших в 1941 году

По информации поисковиков, солдаты лежали друг на друге в хаотичном порядке.

На Житомирщине поисковики обнаружили ранее неизвестную братскую могилу солдат, погибших в 1941 году.

Как сообщается на Facebook-странице историко-патриотического объединения «Поиск», 7 сентября поисковики проводили полевые работы в Бердичевском районе на местах боев 1941 года. За день были найдены останки 12 солдат.

"7 сентября группа «Поиск» отработала информацию от наших друзей из Бердичева о найденных солдатах. Место работ: частные усадьбы жителей села Бердичевского района. В первой яме было установлено место массового захоронения солдат, которые погибли в июле 1941-го года. В яме находились разбитые останки 11! (одиннадцати) солдат», - говорится в сообщении.

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По информации поисковиков, солдаты лежали друг на друге в хаотичном порядке. Местный грунт уничтожил значительную часть средних и мелких костей.

«Перед тем как сбросить в яму - из солдат были сняты: ремни, военная амуниция, каски, противогазы и прочее. При них была найдена: трофейная немецкая фляга, 3 котелка, 2 кружки, 2 ложки, остатки шинелей, компас, значок "Ворошиловский стрелок", фурнитура. При солдатах не было ни одного смертного медальона», - добавляют исследователи.

Во второй яме обнаружили останки еще одного солдата, который погиб в июле 1941-го года.

При нем обнаружили алюминиевую флягу, саперную лопатку, зеркальце, остатки газеты и медальон. Состояние медальона не оставил воину никакого шанса быть установленным. Лежал солдат на тропе, по которой хозяйка ходила больше 70-и лет.

Всего за выезд были подняты останки 12 солдат. «Все воины останутся навсегда неизвестными», - отметили поисковики.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Новоград-Волынском районе Житомирской области поисковики обнаружили останки трех солдат, погибших в 1941 году. Еще ранее, в июле этого года на территории села Шумск Житомирской области поисковики обнаружили останки 29 человек, замученных чекистами в период становления советской власти.