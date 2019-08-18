На Житомирщине обнаружили останки трех солдат, погибших в 1941 году

Все воины навсегда останутся неизвестными.

В Новоград-Волынском районе Житомирской области поисковики обнаружили останки трех солдат, погибших в 1941 году.

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Как сообщается на Facebook-странице историко-патриотического объединения "Поиск", 17 августа поисковики проводили полевые работы в Новоград-Волынском районе на местах боев 1941 года. За день были найдены останки трех солдат.

"Первый солдат был найден на глубине 60 см. При нем была каска СШ-39, гильзы 7,62 и пустые магазинные планки, что свидетельствует о том, что он стрелял во время боя. Однако мощный взрыв снаряда разорвал его на куски, и оставил от него только некоторые фрагменты скелета", - говорится в сообщении.

Останки второго солдата обнаружили на глубине 40 см. Он также значительно пострадал от артиллерийского огня. При нем нашли каску СШ-39, зеркальце, 2 монетки, ключ от дома, спички, а в сапоге была ложка.

У третьего солдата, останки которого откопали на глубине 40 см, был сильно деформирован череп от взрыва. При нем была каска СШ-39, значок "Спортсмен-парашютист", помазок для бритья, зеркальце, монеты 30-х годов, остатки газеты на польском языке и "смертный медальон", где, как правило, есть информация о бойце. Однако этот медальон был незакрыт, и записка в нем полностью сгнила.

"Все воины останутся навсегда неизвестными", - отметили исследователи.

Как сообщал УНИАН, ранее, в июле этого года, на территории села Шумск Житомирской области поисковики обнаружили останки 29 человек, замученных чекистами в период становления советской власти.