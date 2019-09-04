Начальником полиции Львовской области назначен Василий Виконский

По словам Сергея Князева, Виконский одним из первых присоединился к правоохранителям, которые стали на защиту государства на востоке.

Начальником Главного управления Национальной полиции во Львовской области назначен полковник полиции Василий Виконский, ранее занимавший должность руководителя полиции Хмельницкой области.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, сегодня, 4 сентября, председатель Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя полиции Львовской области.

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Князев, в частности, отметил, что Виконский одним из первых присоединился к правоохранителям, которые встали на защиту государства на востоке. «Он такой человек - получил задание и пошел выполнять. Я с большим уважением отношусь к этому офицеру, который со временем стал очень эффективным менеджером на руководящих должностях», - подчеркнул Князев.

Председатель Нацполиции очертил основные задачи, которые стоят перед новым руководителем. В частности, речь идет об улучшении социальной составляющей работы полицейских - обеспечение жильем, социальными льготами, возможностями профессионального роста.

Справка УНИАН. Василий Виконский 1981 года рождения. В сентябре 2017 года он был назначен начальником ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, до этого занимал должность заместителя начальника ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.