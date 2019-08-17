Заместитель председателя Нацполиции Бушуев подал в отставку

Он пожелал команде Нацполиции Украины оправдать ожидания общества.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев подал в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить», - отметил он.

«Верю, что философия, заложенная в 2015 году Хатией Деканоидзе в процесс построения новой полиции, - все-таки найдет отражение в подходах нацпола. Полиция - это сервисная служба для общества, и никоим образом не иначе», - добавил Бушуев.

Он пожелал команде Национальной полиции оправдать ожидания общества.

Бушуев работал на должности заместителя председателя Нацполиции с декабря 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 7 августа заместитель председателя ВККС Щотка подал в отставку.