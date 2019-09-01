На Харьковщине учителя блокировали дорогу в знак протеста против закрытия двух школ (фото)
22:29, 01 сентября 2019Общество
249 0
Акция длилась 40 минут.
Сотрудники школ перекрывали дорогу / фото hk.npu.gov.ua
Сегодня на Харьковщине сотрудники двух школ перекрыли движение в знак протеста против закрытия учебных заведений.
Читайте такжеПочему обвалися мост в Харькове: версия «Укравтодора»
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, акция прошла в городе Первомайский.
«Несколько десятков работников, несогласных с реорганизацией двух школ города, прошли пешим ходом по пешеходному переходу на улице Харьковской и перекрыли движение транспорта», - говорится в сообщении.
Полицейские приняли необходимые меры для недопущения нарушения публичного порядка и безопасности. Также сотрудники полиции обеспечили дорожное движение и организовали отвод транспортных средств.
Как отмечается, акция длилась 40 минут, благодаря отводу транспорта движение не прекращалось.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter