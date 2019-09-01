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На Харьковщине учителя блокировали дорогу в знак протеста против закрытия двух школ (фото)

22:29, 01 сентября 2019
Общество
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Сотрудники школ перекрывали дорогу / фото hk.npu.gov.ua

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, акция прошла в городе Первомайский.

«Несколько десятков работников, несогласных с реорганизацией двух школ города, прошли пешим ходом по пешеходному переходу на улице Харьковской и перекрыли движение транспорта», - говорится в сообщении.

Полицейские приняли необходимые меры для недопущения нарушения публичного порядка и безопасности. Также сотрудники полиции обеспечили дорожное движение и организовали отвод транспортных средств.

Как отмечается, акция длилась 40 минут, благодаря отводу транспорта движение не прекращалось.

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Теги: #Харьковщинапогода в Харькове