Пятая годовщина Иловайской трагедии: что нужно знать об одной из страниц войны на Донбассе (видео)

29 августа отмечается пятая годовщина начала выхода украинских военных из Иловайского котла Донецкой области. Бои за Иловайск продолжались с 6 августа по 3 сентября 2014 года.

29 августа 2014 года украинские войска понесли наибольшие потери за все время боевых действий на Донбассе. Эти события известны как Иловайская трагедия или Иловайский котел.

В ходе ожесточенных боев 19 августа наши военные вошли в Иловайск и подняли украинский флаг. Однако после вторжения регулярных российских войск (23-24 августа) иловайская группировка оказалось в окружении.

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29 августа Путин пообещал открыть гуманитарный коридор для окруженных украинских военных. Но выдвинул ультиматум, что выход украинской стороны должен происходить без оружия.

30 августа украинские военные организованными колоннами начали движение из города. Однако во время выхода они были злодейски расстреляны врагом. В те дни погибли 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения, 300 оказались в плену.

Через пять лет после трагедии виновных в кровавой бойне не названо и не наказано. Уголовное дело по трагедии до сих пор расследуют, часть материалов засекречена.