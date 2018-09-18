Играют сами себя: в фильме об Иловайске снимаются непосредственные участники событий (видео)

Играть самих себя пригласили тех, кто вышел из Иловайского котла.

Художественный фильм об одной из самых страшных событий во времена украинской независимости, когда в Иловайске четыре сотни бойцов погибли и еще пять сотен получили ранения, снимают сейчас в столице.

Как говорится в сюжете ТСН, воспроизводят все - от мероприятия добровольцев в городе до образования котла, и до "зеленого коридора", в котором российская армия расстреляла колонну украинских бойцов.

Создатели ленты говорят, сценарий максимально приближен к реальным событиям. К тому же, играть самих себя пригласили тех, кто вышел из Иловайского котла.

Киев. Окраина города. Здесь в одной из промзон висит флаг так называемой "Донецкой народной республики". Это не диверсия. Здесь снимают фильм об Иловайской трагедии. И именно эту тряпку, говорят реквизиторы, найти было труднее всего. Ведь с оккупированной территории этого завезешь - опасно. А печатать в Киеве это типографии отказывались. И тогда съемочная группа и типографии нашли компромисс. И на каждой такой тряпке написали "Смерть москалям! Немедленно!".

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Сейчас на съемочной площадке воспроизводят бои в самом Иловайске. В частности, сцену гибели у комендатуры бойца по кличке Шульц. Шульц, он же Сергей Шкаровский, прошел Майдан, в составе батальона "Донбасс" освобождал Попасную и Лисичанск. В Иловайске 19 августа 2014-го снайпер боевиков убил его, когда Шульц шел в комендатуру снимать триколор самопровозглашенной "ДНР" и вешать украинский флаг.

Играет Шульца актер Александр Мавриц. На бойца он несколько похож, но, говорит, задача копировать целиком своего героя от режиссера не было.

Профессиональных актеров на съемочной площадке - единицы. Большинство бойцов играют сами себя. Это сознательный выбор режиссера и сценариста.

"Печально, когда бойцы в кинозале кричат, что так на самом деле не было. Хочется, чтобы они в первую очередь сказали, что да, это правда, потому этот баланс мы и пытаемся найти", - говорит режиссер Иван Тимченко.

"Очень много сюжетных линий, которые касаются и войны, и не скажу мира, а жизнь людей в условиях войны", - говорит сценарист Михаил Брыных.

Боец на псевдо "Немец" из котла вышел живым, но полгода после провел в плену боевиков. На участие в съемках согласился, не раздумывая. Хотя, говорит, вновь переживать все те события трудно. Поэтому сценарий "Немец" не читал.

"Что за чем идет, я и так знаю. Нам не надо этого играть, мы просто воспроизводим эти эмоции", - говорит боец ​​батальона "Донбасс" "Немец".

Иловайскую историю воспроизводят в Киеве, в Кировоградской и Черниговской областях. На Донбассе съемок не будет.

В прокат фильм должен выйти в пятую годовщину Иловайской трагедии - в августе 2019-го.