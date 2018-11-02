Погибшие бойцы и уничтоженная техника: волонтер показал жуткие кадры из Иловайска в 2014 году (18+)

На кадрах запечатлены последствия кровавых событий в Иловайске летом 2014 года.

В сети показали фото и видео, где запечатлены последствия событий в Иловайске в августе 2014 года.

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Их на своей странице в Facebook опубликовал волонтер проекта "Эвакуация 200" Павел Нетесов.

"Книга по Иловайску осталась неизданной. Ложь по поводу "счастливой судьбы" 92-й бригады осталась ложью... Вот почему я решил выложить часть материалов в виде этого видео. Мы нуждаемся в правде, какой бы горькой она ни была", - написал он.

На записи и фото можно увидеть уничтоженную технику ВСУ и погибших бойцов.

ВНИМАНИЕ! Видео 18+! Содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру детям и людям со слабой психикой

Справка УНИАН. 28 августа 2014 года украинские войска, которые состояли преимущественно из добровольческих батальонов, попали в окружение в Иловайске Донецкой области. По данным СБУ, под Иловайском на то время находились 3,5 тыс. российских военных.

В ночь на 29 августа президент РФ Владимир Путин обратился к боевикам с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении. 29 августа утром украинские военные двумя организованными колоннами начали движение из города по предварительно согласованным с российской стороной маршрутам.

Обе колонны во время выхода из города были расстреляны боевиками и российскими регулярными войсками.

Во время Иловайского котла погибли 366 военных, еще 429 - получили ранения различной степени тяжести, а около 300 - попали в плен. Восемь украинских бойцов, которые воевали в окружении под Иловайском в августе 2014 года, уже три года остаются в плену боевиков.