Дело Гандзюк: Павловский не явился на допрос к следственному судье

Заседание перенесли на 11.00 13 сентября.

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не явился на допрос к следственному судье Шевченковского райсуда Киева, куда должен был прийти в качестве свидетеля по делу Владислава Мангера.

Как говорится в сообщении инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook, на допрос не явился ни Павловский, ни его защитники, ни прокуроры.

«Была сторона потерпевших и друзья Кати. Судьи тоже не было. Только его помощник сообщил, что судья в совещательной, поэтому заседание перенесли на 13 сентября 11:00», - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Катерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

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19 июня отец убитой активистки на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо, в котором попросил президента Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения «Кто заказал Катю Гандзюк?». Зеленский ответил на письмо и согласился встретиться.

29 июля отец Гандзюк сообщил журналистам об обнадеживающей встрече с президентом Украины: «У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом, думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает».

16 августа на судебное заседание в Приморский райсуд Одессы не явились Павловский, его адвокат и прокурор, в связи с этим заседание перенесли на 22 августа.

22 августа на заседание не явились Павловский и его адвокат. Заседание перенесено на 3 октября.