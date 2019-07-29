Адвокат отца Гандзюк не удивлена появлением Павловского, которого отпустили из-под стражи из-за якобы плохого самочувствия, на футболе в Одессе

Прокуратура игнорирует интересы отца Екатерины Гандзюк по делу соучастника преступления против его дочери, констатирует адвокат.

Адвокат отца убитой активистки Екатерины Гандзюк Евгения Закревская не удивлена появлением фигуранта уголовного дела - бывшего помощника народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игоря Павловского, которого отпустили из-под стражи по состоянию здоровья, на футболе в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам в Киеве.

"Пострадавших выбросили из дела по Павловскому. То, что он не соблюдает условия, по которым, как нам сообщили следователи, ему меняли подозрение, а именно он дважды уклонился от допроса по делу Мангера, якобы болел. Именно на основании якобы болезни ему изменили меру пресечения. Но, к сожалению, мы не можем это контролировать, поскольку прокуратура нам не предоставляет информации, какая у него мера пресечения, и есть ли она вообще", - сказала Закревская.

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Она также добавила, что прокуратура не информирует ее как адвоката отца Екатерины Гандзюк о судебных заседаниях по делу Павловского, о мере пресечения, о других следственных действиях. Все это произошло после того, как дело Павловского было выделено в отдельное производство от основного дела об убийстве активистки, хотя официально прокуратура никакой информации об исключении Виктора Гандзюка и Закревской из дела Павловского не предоставляла.

"Поэтому его появление на футболе - это логическая кульминация всего, что происходило в последнее время", - подчеркнула Закревская.

Также она добавила, что обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что следствие игнорирует интересы Виктора Гандзюка по делу Павловского.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Паламарчука Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывшие председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

19 июня Виктор Гандзюк на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо, в котором попросил Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катю Гандзюк?».

Президент Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца убитой активистки и согласился встретиться.

Ранее сегодня, 29 июля, Гандзюк рассказал журналистам об обнадеживающей встрече с президентом Украины.

"У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом, думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает", - заявил Гандзюк.