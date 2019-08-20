Расстрелы на Майдане: Луценко, Кличко и Пашинского вызовут на допросы
Ряд высокопоставленных чиновников допросят в суде по делу относительно расстрелов активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.
Об этом сообщает Громадское.
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Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов бывших бойцов спецподразделения "Беркут" о допросе свидетелей.
Допрошены будут, в частности, мэра Киева Виталий Кличко, генпрокурора Юрий Луценко, Геннадий Москаль, который был руководителем следственной комиссии ВР, спикер Рады Андрей Парубий, депутат Сергей Пашинский, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, глава МИД времен Януковича Леонид Кожара, экс-глава Минюста Елена Лукаш.
Кроме того, суд разрешил допросить 15 человек из бывших и действующих правоохранителей на выбор защиты, а также работников, которые обслуживали спецтранспорт. На допрос также планируют вызвать днепропетровский «Беркут», руководящий состав милиции по состоянию на 20 февраля, а также всех лиц публичных, о которых ходатайствовали адвокаты.
Как сообщал УНИАН, в деле Євромайдану Генпрокуратура Украины подготовила обвинительный акт бывшему высокопоставленному чиновнику МВД.