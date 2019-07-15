Дела Евромайдана: ГПУ подготовила обвинительный акт бывшему высокопоставленному чиновнику МВД

Чиновник обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, что привело к чрезмерному применению физического насилия против майдановцев.

Управлением специальных расследований Генпрокуратуры Украины завершено следствие в очередном уголовном производстве по фактам совершения преступлений во время мирных акций протеста в декабре 2013 – феврале 2014 года.

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Как сообщается на сайте ГПУ, по результатам предварительного расследования составлен обвинительный акт, по которому экс-заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве обвиняется в превышении власти и служебных полномочий и совершении других преступлений во исполнение преступных приказов вышестоящего руководства, направленных на препятствование проведению митингов.

«Как следствие, подчиненными указанному лицу сотрудниками спецподразделений МОТ «Беркут» МВД Украины было применено излишнее физическое насилие и специальные средства, в том числе с целью запугивания участников мирных акций протеста 10 и 11 декабря 2013 года на ул. Институтской, 22.01.2014 года на улицах Михаила Грушевского, Крещатик и Европейской площади, 18.02.2014 на перекрестке улиц Шелковичной и Институтской, на Садовой улице и Крепостном переулке, в результате чего убито трое участников акций протеста, а 99 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители продолжают системную работу по расследованию, раскрытию преступлений, совершенных во время акций протеста в 2013-2014 годах.

Напомним, в феврале генпрокурор Юрий Луценко раскритиковал работу начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка в делах Майдана.