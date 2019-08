Календарь событий: День Независимости, как украли знаменитую «Джоконду» из Лувра, трагическая история датской Русалочки, гибель Помпеи, Варфоломеевская резня и история чипсов

19 августа

Неделя начинается со Всемирного дня фотографии. Он был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара. Дата неслучайная: в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа, прототипа фотографии. Это изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило правительство Франции, оно и провозгласило его изобретение «подарком миру». Ведь дагерротипия стал первым шагом на пути к фотографии как общедоступной «технологии». Фотография, которая сегодня прочно утвердилась практически во всех сферах нашей жизни, имеет давнюю историю. Но именно дагерротипия – процесс получения изображения на металлической пластине – считается первым практическим способом фотографирования. В последующие годы множество ученых продолжали совершенствовать процесс получения фотографий, используя разные материалы и реактивы. В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретение в 1981 году компанией «Sony» цифровой камеры, позволило делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки (хотя многие профессиональные фотографы и сейчас предпочитают ее). В целом, Всемирный день фотографии – праздник всех, кто любит фотографировать и фотографироваться, а значит событие невероятно яркое и позитивное. Поэтому сегодня смело берите в руки любую технику, способную запечатлеть незабываемые моменты и виды, и вперед!..

Еще в понедельник – Всемирный день гуманитарной помощи, учрежденный в 2008 году Генассамблеей ООН. Его отмечают проведением разнообразных информационных и образовательных мероприятий. Кроме того, в этот день мировое сообщество вспоминает людей, которые ценой своей жизни спасали других. Один из них - сотрудник ООН Сержиу Виейра ди Меллу, погибший в результате взрыва штаб-квартиры ООН в Багдаде. Это случилось 19 августа 2003 года - и в честь этого печального события выбрана дата Всемирного дня гуманитарной помощи.

В Украине 19 августа - День пасечника. Он был учрежден указом президента в 1997 году. Поздравляем всех причастных к этому «сладкому» Дню!

19 августа 1856 года американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока. В 1947 году ученые впервые синтезирован витамин А.

В 1960 году состоялся первый в истории полет в космос живых существ с успешным возвращением на Землю: в СССР был выведен на орбиту космический корабль «Спутник-5» с собаками-космонавтами Белкой и Стрелкой на борту. Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения. Корабль оснастили медико-биологической аппаратурой, которая фиксировала изменения, происходившие в организмах собак на протяжении всего полета. Для полета собакам сшили специальные костюмы красного и зеленого цветов. Перед отправкой Белки и Стрелки в космос ученым пришлось решить несколько серьезных проблем. В кабине космического корабля долго не удавалось добиться приемлемой температуры – собаки с трудом переносили жару. Кроме того, их необходимо было приучить к тесному замкнутому пространству. Кроме собак, на борту находились две белые крысы и несколько мышей. Кстати, первым животным, выведенным на орбиту Земли, стала собака Лайка в ноябре 1957 года. Однако, животное погибло через несколько часов после старта от перегрева в космическом аппарате. После этого полета Сергеем Павловичем Королевым была поставлена задача - подготовить собак для суточного орбитального полета с возможностью возвращения обратно в спускаемом аппарате. Для эксперимента отобрали 12 собак.

В итоге в космос сначала полетели собаки Чайка и Лисичка, но они погибли в катастрофе корабля при неудачном старте 28 июля 1960 года. Белка и Стрелка являлись их дублерами, поэтому и было принято решение о запуске их в космос. Полет продолжался более 25 часов, за время которого корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. На следующий день спускаемый аппарат с животными на борту благополучно приземлился в заданном районе. Вернувшиеся с орбиты собаки стали объектом повышенного внимания и спустя сутки уже принимали участие в пресс-конференции. Стрелка оставила после себя многочисленное потомство. А один из ее щенков – Пушок – был подарен супруге американского президента Жаклин Кеннеди. Сами же собаки-космонавты остались жить при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости. В настоящее время их чучела находятся в Мемориальном музее космонавтики.

В 2004 году компания «Google» начала продажу своих акций на фондовом рынке. Старт был успешным.

Еще 19 августа православные празднуют Яблочный спас. По церковной терминологии этот праздник называется Преображение Господнее. Яблочный спас является одним из первых праздников урожая. Это день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День превращения в бабочку, День почтовой марки и Международный день орангутанга.

Именины у Архипа, Макара, Михаила, Петра и Митрофана.

20 августа

Во вторник нет официальных международных праздников, но есть значимые исторические даты. Так, в этот день в 1619 году голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна.

В 1868 году в США было официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга.

В 1896 году был запатентован телефон с наборным диском.

В 1897 году британский врач и паразитолог шотландского происхождения Рональд Росс обнаружил возбудителя малярии. В 1902 году за свои открытия он был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Росс являлся членом Лондонского королевского общества.

В 1912 году Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею.

В 1925 году открылась первая линия Римского метро.

В 1969 году участники группы The Beatles в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом «Abbey Road». Последней песней, над которой они работали вместе, была «I Want You (She’s So Heavy)». Одним из помощников во время записи и монтажа альбома был звукоинженер Алан Парсонс, создавший позже популярную группу.

В 1980 году итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски.

В 2002 году корпорация «Дженерал моторс» объявила об отзыве семисот тысяч автомобилей. В пикапах и микроавтобусах «Шевроле» и «Джи-Эм-Си», произведенных в 2000 году, были выявлены неполадки в подушках безопасности.

Неофициальные праздники - Всемирный день лени, День рождения Чебурашки, Всемирный день комара, День музыкальных шкатулок и День укрепления тылов.

Именины у Никанора, Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Пимена, Афанасия, Ивана, Петра, Александра и Дмитрия.

21 августа

В среду - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, учрежденный Генассамблеей ООН в 2017 году. В честь сегодняшней даты Организацией проводятся фотовыставки о жертвах терроризма, показы документальных фильмов, различные памятные и тематические мероприятия.

В 1560 году 13-летний датский мальчик Тихо Браге изучал юриспруденцию в университете Копенгагена. Но в этот день произошло предсказанное полное солнечное затмение, и этот факт так поразил подростка, что после дневных занятий он по ночам стал изучать звездное небо и стал самым знаменитым астрономом своего времени.

В 1803 году австралийская газета «Sydney Gazette» впервые в мире дала подробное описание коалы.

В 1825 году в Одессе был открыт Музей древностей.

В 1841 году американский промышленник Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи.

В 1902 году был основан «Кадиллак», отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса «люкс». Звучное название было дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройт.

21 августа 1911 года картина Леонардо да Винчи - знаменитая «Джоконда» была похищена работником Лувра, итальянским мастером по зеркалам Винченцо Перуджей. Стоит отметить, что после смерти Леонардо да Винчи «Джоконда» была приобретена французским королем Франциском I и оставалась в королевской коллекции. С 1793 года картина была помещена в Центральном музее искусств в Лувре. «Мона Лиза» всегда там находилась как одно из достояний национальной коллекции. Так вот, пропажа обнаружилась только на следующий день, после чего музей был закрыт, и начались поиски. Через прессу похитителю были обещаны вознаграждение и полная тайна, так как существовало опасение, что, не найдя возможности продать этот шедевр, преступник может его уничтожить. Ответа на это заявление не последовало. Только через 2 года похититель предложил купить картину владельцу одной из художественных галерей в Италии, тот связался с полицией, и преступник был арестован. На допросе Перуджи признался, что украл картину, потому что хотел вернуть на родину национальное достояние. Суд приговорил его к одному году тюрьмы. В двадцатом столетии знаменитая картина Леонардо да Винчи почти не покидала Лувр, лишь побывав в 1963 году в США и в 1974 году в Японии.

В 1932 году в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.

В 1965 году в английском футболе впервые были разрешены замены в ходе матча. Первым игроком, вышедшим на замену, стал Кейт Пикок. В 1981 году ученые впервые сообщили в прессе об угрозе глобального потепления на Земле.

В 2002 году в пустыне на севере штата Аризона прошли успешные испытания прототипа марсохода «Spirit».

В 2006 году началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.

Неофициальные праздники - День сбора диких трав и День старых бурдюков.

Именины у Емилиана, Григория, Федора, Мирона, Иосифа, Зосимы, Николая, Леонида, Моисея и Германа.

22 августа

В четверг - Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, учрежденный Генассамблеей ООН в 2019 году. Примеров, когда люди становились жертвами актов насилия на основе религии или убеждений, в истории много. Достаточно вспомнить гонения на христиан в Древнем Риме, оборачивавшиеся массовыми мучительными казнями, жестокость христианских рыцарей по отношению к мусульманам в захваченных городах во время крестовых походов, противостояния между католиками и протестантами. Учреждая новую памятную дату, Генеральная Ассамблея ООН призывает все государственные и неправительственные организации, представителей всех религиозных конфессий вспомнить о пострадавших и погибших людях, ставших жертвами актов насилия на основе религии и убеждений.

В 1456 году принцем Валахии стал Влад Дракула, известный по легендам о вампирах.

В 1770 году Джеймс Кук объявил восточное побережье Австралии владением британской короны и назвал его Новый Южный Уэльс.

В 1864 году была подписана первая Женевская конвенция - «Конвенция по улучшению участи раненых в армиях в поле». Вообще постановления относительно миролюбивого обращения с ранеными во время войн встречаются, начиная с 16 века. Но это были конкретные договоры между отдельными государствами. Важная роль в подготовке и принятии Конвенции 1864 года принадлежит Анри Дюнану, свидетелю страданий и мук раненых и умирающих французских и австрийских солдат после битвы при Сольферино в 1859 году, во время войны в Италии. Именно он стал инициатором создания правил для всех стран-участниц военных конфликтов по отношению к раненым и больным и учреждения обществ, которые могли бы добровольно брать на себя задачу по оказанию медицинской помощи во время войны. По его инициативе в 1863 году прошла международная конференция, на которой были заложены принципы деятельности Красного креста, и после которой в Женеве по приглашению швейцарского правительства состоялась встреча дипломатов европейских стран – с целью принятия конвенции о «солдатах, получивших ранения на войне». В результате этой конференции в Женеве, которая продолжалась с 8 по 22 августа 1864 года, и была подписана первая Женевская конвенция – многостороннее международное соглашение, которое устанавливало гуманитарные правила ведения войны, выдвинутые в 1864 году Красным Крестом.

В основу Женевской конвенции была положена идея помощи и покровительства любому раненому. Причем раненые и больные, находящиеся в медицинских учреждениях, а также весь персонал этих учреждений считаются нейтральными лицами, вне зависимости от того, кем из воюющих сторон занята эта местность. То есть в плен они не берутся и пленными не считаются. Неприкосновенными, помимо раненых и персонала, являются и госпитали, вся материальная часть, а также местные жители, помогающие раненым. Еще одной особенностью Конвенции было то, что она впервые определила отличительный знак медицинских учреждений и персонала, занимающихся уходом за больными и ранеными – красный крест на белом фоне. Конвенция была подписана 12 государствами, присутствующими на конференции, в 1867 году почти все ведущие державы ее ратифицировали, кроме США, которые сделали это в 1882 году. Несколько позднее к этому соглашению присоединились и другие державы, и с этого времени Конвенция приобрела всеобщий характер, что было весьма важно для ее авторитета. Уже через два года после ее принятия, в австро-прусской войне 1866 года, Женевская конвенция прошла свое «боевое крещение». И хотя война обнаружила некоторые недостатки и трудность осуществления отдельных постановлений Конвенции, но и показала свои несомненные плюсы. Впоследствии в текст документа были внесены поправки и дополнения, в частности – действие Конвенции распространилось и на морскую войну.

В 1865 году англичанин Уильям Шепперд запатентовал жидкое мыло.

В 1909 году в французском Реймсе началось первое в мире авиашоу, продолжавшееся неделю. Для участия в состязаниях были заявлены 38 аэропланов, но взлететь смогли только 23.

В 1962 году отправился в плавание первый в мире сухогруз, работающий на ядерном топливе, - «Саванна».

В 1984 году в этот день был изготовлен последний автомобиль «Фольксваген-Рэббит».

В 1988 году в Австралии была выпущена первая платиновая монета с изображением коалы.

В 1989 году были открыты кольца Нептуна.

В 2002 году власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам.

Неофициальные праздники - День неутихающих вечеринок и День веселых собеседников.

Именины у Алексея, Антона, Григория, Дмитри, Ивана, Ирины, Леонтия, Макара, Маргариты, Марии, Матвея, Петра, Юлиана и Якова.

23 августа

В пятницу - День Государственного флага Украины. На общегосударственном уровне праздник был установлен указом президента в 2004 году. В 2009 году на то время президент Виктор Ющенко внес изменения в указ, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Еще 23 августа - Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства. В начале третьего тысячелетия к этой дате власти американского штата Огайо приурочили открытие музея истории рабства. А в Ливерпуле 23 августа 2007 года был открыт Международный музей рабства, который посвящен преимущественно трансатлантической работорговле. На острове Гори у берегов Сенегала, который являлся основным транзитным пунктом для работорговцев, ежегодно проводится церемония памяти жертв работорговли. Рабство является беспрецедентной трагедией и одной из самых темных страниц человеческой истории.

В 1904 году была запатентована автомобильная шинная цепь.

В 1913 году в этот день в Копенгагене был открыт памятник Русалочке - героине сказки Андерсена. Бронзовая скульптура была создана датским скульптором Эдвардом Эриксеном по заказу крупного пивовара и мецената Карла Якобсена, который был очарован балетом по этой сказке, посмотрев его в Королевском театре. Моделью для Русалочки послужила жена скульптора Элине Эриксен, а лицо скульптор копировал с Эллен Прайс – балерины Королевского театра оперы и балета, которая отказалась позировать в обнаженном виде для создания всей скульптуры. 23 августа 1913 года Карл Якобсен подарил скульптуру городу, и с тех пор Русалочка, расположенная в порту Копенгагена, стала символом датской столицы. Высота скульптуры составляет 1,25 м, вес - около 175 кг. В 1964 году произошла трагедия – неизвестные хулиганы обезглавили Русалочку. Преступников так и не удалось найти. Благодаря тому, что сохранилась старая гипсовая форма статуи, удалось отлить новую голову. После этого случая ночью памятник стал освещаться лучами прожекторов. Первое время возле него дежурил полицейский пост, затем его сняли. Однако летом того же года с Русалочкой снова приключилась беда: ей отпилили правую руку. На этот раз преступники сами явились в полицию. Ими оказались два подвыпивших парня. Полиция обошлась с хулиганами довольно мягко. Их наказали лишь за «порчу коммунального имущества». Русалочку опять починили, и она заняла свое место на сером гранитном валуне в гавани, неподалеку от пассажирского причала и набережной Лангелини. В 2003 году, в день 90-го юбилея Русалочки, в Копенгагене состоялся грандиозный праздник, в котором участвовали королевский балет, оркестр, состоялся салют, а вокруг статуи плавали 90 живых «русалок». Программа празднования 100-летия Русалочки была не менее насыщенной и грандиозной.

В 1913 году полиция Лондона обратилась к властям с просьбой ввести ограничения скорости для автомобилей в городских кварталах.

В 1975 году был открыт Харьковский метрополитен.

В 1991 году была основана Всемирная паутина: открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу.

Неофициальный праздник - День полета божьих коровок.

Именины у Лаврентия, Романа, Афанасия и Вячеслава.

24 августа

24 августа отмечается государственный праздник Украины - День независимости. Впервые его отметили 16 июля 1991 года – в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховным Советом УССР. Позже эту дату перенесли на 24 августа, так как именно в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. Окончательно День независимости был подтвержден на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года. Поздравляем всех с главным праздником нашей страны – Днем Независимости!

Есть в этот славный для Украины день и памятные исторические даты. Так, в 79 году нашей эры произошло извержение Везувия. Города Помпеи, Геркуланум и Стабии, а также рядом расположившиеся поселения были погребены под вулканическим пеплом. В этот день рано утром над вулканом, который все давно считали спящим, поднялось черное облако. Небо вдруг сделалось грозным, сгустки пепла, извергающиеся из вулкана, полностью скрыли солнце, и наступила кромешная тьма. На улицу нельзя было выйти, не прикрыв голову подушкой, так как вместе с пеплом на голову падали тяжелые камни. В процессе раскопок выяснилось, что в городах все сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщиной пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, люди и животные, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии. Из 20 тысяч жителей Помпей погибли около 2 тясч человек.

Большинство жителей покинули город до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами города. Поэтому точное число погибших оценить затруднительно. Среди погибших от извержения был римский историк Плиний Старший, из научного интереса пытавшийся приблизиться к Везувию на судне и лучше рассмотреть извержение и оказавшийся в одном из очагов катастрофы – в Стабиях.

В 1542 году испанский конкистадор Франсиско де Орельяна открыл устье Амазонки, назвав реку так, потому что на его экспедицию напали индейские женщины-воины.

В 1572 году произошла резня гугенотов во Франции. В ночь на 24 августа 1572 года, накануне праздника памяти Святого Варфоломея, в Париже начались массовые расправы горожан-католиков над протестантами (кальвинистами или гугенотами). Ее организовали вдовствующая королева Франции Екатерина Медичи и Генрих де Гиз, герцог Лотарингский, организатор и руководитель многочисленной и влиятельной партии – Католической лиги. Это кошмарное событие, получившее название «Варфоломеевская ночь», произошло всего несколько дней спустя после свадьбы лидера гугенотов – короля Генриха Наваррского и принцессы-католички Маргариты Валуа. Бракосочетание протестантского монарха с дочерью Екатерины Медичи, сестрой французского короля Карла IX, должно было символизировать укрепление мира между французами разных конфессий. Но на деле оно стало удобной возможностью для уничтожения Католической лигой множества своих политических противников. Ведь этот брак стал поводом к приезду в Париж множества дворян-протестантов, сопровождавших короля Генриха на брачной церемонии. Чтобы убийцы в темноте не ошиблись в поисках жертв, всем парижским католикам было велено надеть на шляпы белые кресты. Через несколько часов после удара колокола на колокольне аббатства Сен-Жермен, который стал сигналом к началу резни, в Париже было убито более 10 тысяч человек. Впоследствии волна католического террора перекинулась в провинциальные города и села, где зверские убийства протестантов длились несколько недель. Историки до сих пор спорят по поводу количества жертв Варфоломеевской ночи, называя цифры от 5 тясч до 30 тысяч человек. В этой бойне погибло большинство гугенотских лидеров, во главе с адмиралом де Колиньи, чью голову бросили к ногам Генриха Гиза.

В 1853 году в этот день Джордж Крам - темнокожий шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс, штата Нью-Йорк, впервые приготовил картофельные чипсы. История следующая: один посетитель ресторана отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. К удивлению повара, клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре «саратогские чешуйки» завоевали популярность и стали фирменным блюдом заведения. В 1860 году Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина с картофельными чипсами.

В 1890 году торговец из города Кливленда Уильям Тэппенден начал продавать чипсы из фургончика на улице. Они подавались покупателям в бумажном кульке, украшенном рекламой заведения Тэппендена. В 1926 году Лора Скаддер предложила упаковывать чипсы в вощеную бумагу. В результате отпали проблемы, связанные с хранением и перевозкой на дальние расстояния. К тому же и продавцам уже было меньше работы: покупатели могли сами брать пакетики со стойки магазина. В конце 1950-х годов чипсы стали самым часто рекламируемым продуктом на американских телеканалах. В 1970 жареной картошки впервые было продано более, чем на 1 млрд долларов. Сегодня только в США ежегодно продается чипсов более, чем на 6 млрд долларов. В 1869 году была запатентована первая вафельница.

В 1906 году президент США Теодор Рузвельт издал указ, обязывавший все официальные документы государства публиковать только после их орфографической проверки.

В 2016 году произошло землетрясение в Италии. Погибли 295 человек.

Неофициальные праздники – День ночных походов и День воспоминаний о детстве.

Именины у Александра, Василия, Макара, Максима, Марии, Марка и Федора.

25 августа

В воскресенье - День шахтера в Украине, он отмечается, согласно указу президента от 1993 года, в последнее воскресенье августа.

Еще 25 августа - День авиации Украины, учрежденный указом президента в 1996 году. Поздравляем всех причастных к этим праздникам! Спасибо за ваш профессионализм!

В 1609 году в этот день Галилео Галилей продемонстрировал Большому совету и дожу Венеции новое устройство - телескоп.

В 1784 году состоялся полет первого шотландского аэронавта Джеймса Титлера на самодельном монгольфьере. Аэростат стартовал из городского сада Хериот и поднялся на высоту около 150 метров.

В 1810 году англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках.

В 1819 году в швейцарских Альпах был обнаружен источник, которому дали имя Саския и зарегистрировали под номером 64. До сих пор вода из этого

источника считается самой чистой, целебной и насыщенной минеральными солями в мире в самой, что ни на есть, верной пропорции.

В 1875 году в этот день Мэттью Уэбб стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш.

В 1973 году был сделан первый снимок томографом.

В 1988 году в сильном пожаре выгорела центральная часть Лиссабона.

25 августа 1991 года принято считать днем рождения системы Linux. История появления этого популярного продукта берет свое начало в 1991 году и связана с именем перспективного тогда финского программиста, а ныне – владельца товарного знака «Linux» Линуса Бенедикта Торвальдса. Создатель операционной системы в одном из своих интервью отметил, что официальной даты рождения созданного им продукта нет. Такой датой можно считать и анонсирование работ по созданию свободного ядра 25 августа 1991 года (которую, кстати, он называет приоритетной и именно ее считает для себя Днем рождения Linux), выход релиза 0.01 17 сентября 1991 года (в тот день код был выслан только близким друзьям), 3 июля 1991 года – дата первого упоминания Торвальдсом о создании операционной системы и 5 октября все того же 1991 года, когда вышел в свет уже официальный публичный релиз версии 0.02. Работая над проектом, Линус Торвальдс не считал его перспективным, однако продукт очень заинтересовал программистов по всему миру. Работа продолжилась и принесла автору успех и известность, а операционная система начала стремительно развиваться благодаря энтузиазму программистов, получивших свободный доступ к ее исходному коду. В дальнейшем в разработке принимали участие не только независимые программисты, но и представители крупных корпораций, таких, как Intel, IBM, AMD, Samsung и др. Название операционной системы появилось не сразу. Сам Торвальдс, отдавая дань уважения вдохновившей его операционной системе UNIX, хотел, чтобы название обязательно оканчивалось на букву «Х». Поэтому первый вариант, придуманный самим автором ОС, звучал как Freax – название, образованное от английских слов «free» (свободный, бесплатный) и «Freak» (чудак). Позднее, установивший ядро на сервере университета, Ари Лемке дал ОС название «Linux», сумев, таким образом сохранить в названии и литеру «Х», и не забыть, при этом, об имени ее создателя. Сегодня Linux устанавливается на многие персональные компьютеры, а в 2008 году был представлен релиз платформы Android, основанной на ядре Linux. Линус Торвальдс продолжает работу над развитием системы Linux по сей день.

Неофициальные праздники - День рождения консервной банки и День лазанья по деревьям.

Именины у Александра, Никиты, Капитона, Сергея, Федора, Степана, Михаила, Петра, Николая, Ивана, Ильи, Василия, Дмитрия, Алексея, Аркадия и Антона.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная